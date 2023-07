Vacances: voici 5 jeux amusants à faire cet été (sans matériel)

Occuper ses enfants dans les embouteillages, ou encore ses convives avant l’apéritif, relève parfois du casse-tête. Voici donc 5 jeux hilarants pour amuser petits et grands.

l'Alibi

Pour jouer à Alibi, il ne faut ni papier ni crayon. Il suffit de décider d’un scénario global («un homme en déguisement de renne a été tué sur une plage de Fréjus avec une petite cuillère» par exemple) puis de désigner au moins deux suspects et un enquêteur. Les suspects disposent alors de 3 minutes pour s’entretenir en secret et élaborer un alibi en béton, afin de pouvoir répondre la même chose aux questions que leur posera séparément l'enquêteur.

Le jeu des trois noms

Pour jouer au jeu des trois noms sans matériel, il est nécessaire d'avoir un maître du jeu. Au début de chaque tour, tout le monde ferme les yeux et le maître du jeu choisit un joueur en secret à qui il demande trois mots distincts mais ayant un thème commun. Ensuite, le maître du jeu énonce ces trois mots et les autres joueurs doivent deviner à la fois le thème et la personne qui a choisi ces mots. Il est préférable de sélectionner des mots et des thèmes qui susciteront le rire de tous grâce à des souvenirs partagés.

Le Contrario

Pour jouer au Contrario, rien de plus simple: il suffit de faire deviner un titre de livre ou un titre de film d’après son expression littéralement antonymique.

Exemple: «Les grandes serviettes». Indice: c’est un film de Guillaume Canet

Le cadavre exquis

Le cadavre exquis est un jeu d’écriture amusant qui nécessitera une feuille et un crayon (ou l'application «note» du téléphone). Chaque participant écrit à tour de rôle une phrase sur la feuille, sans savoir ce que le joueur précédent a écrit avant lui, puis il plie la feuille pour que sa phrase soit cachée et la passe au joueur suivant. A la fin du jeu, on déplie la feuille et on lit l'histoire!

Le psychanalyste

Un des joueurs se retire 2 minutes, laissant les autres décider d'une règle à découvrir. À son retour, il doit deviner la règle qui s'applique à toutes les réponses données à ses questions. Toutes les phrases riment-elles? Un mot est-il banni de toutes les réponses?