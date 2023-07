Jours fériés en 2024 : Comment poser ses congés pour bénéficier d’un maximum de jours de vacances ?

Comme chaque année, il est intéressant de savoir quand les jours fériés vont tomber afin de poser ses congés intelligemment. Voici comment bénéficier d’un maximum de jours de vacances.

Noël, Toussaint, jour de l’An ou encore lundi de Pentecôtes, ces jours fériés sont l’occasion d’avoir des week-ends prolongés. À condition de poser ses jours de congés correctement.

Le jour de l’an

Le 1er janvier 2024 tombe un lundi, ce qui offre déjà un week-end de trois jours. Pour encore plus de repos, il suffit de poser quatre jours de congé du mardi 26 au vendredi 29 décembre. Ainsi, cela fera un total de dix jours de vacances, du samedi 23 décembre au lundi 1er janvier 2024.

Le lundi de Pâques

Si les trois jours du week-end de Pâques ne vous suffisent pas, il est possible de prolonger ce congé jusqu’à neuf jours consécutifs. Pour cela, il faudra poser le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi 4 et le vendredi 5 avril.

La fête du Travail, la victoire de 1945 et l’Ascension

Un combo magique. En 2024, le 1er et le 8 mai tombent un mercredi et ils sont suivis de l’Ascension qui aura lieu un jeudi. Ainsi, cela offre différentes possibilités.

En effet, si vous posez le lundi 29 et le mardi 30 avril, vous disposerez de cinq jours de repos. Même chose si vous ne posez que le vendredi 10 mai.

Il est également possible de prolonger ces vacances à neuf jours d'affilée en posant le lundi 6, le mardi 7 et le vendredi 10 mai.

Enfin, pour les plus gourmands, en posant les jeudi 2, vendredi 3, lundi 6, mardi 7 et le vendredi 10 mai, vous bénéficierez de douze jours consécutifs.

Le lundi de Pentecôte

En 2024, le lundi de Pentecôte tombera le lundi 20 mai. Il est alors possible d’avoir neuf jours de repos, du samedi 18 au dimanche 26, en posant le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi qui suivent le jour férié.

Le 15 août

Le 15 août 2024 sera un jeudi. Vous pourrez soit avoir quatre jours d’affilée, en posant le vendredi 16, soit en gagner neuf en posant cinq jours, les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et vendredi 16 août.

La Toussaint

La Toussaint en 2024 tombe le vendredi 1er novembre. En posant le mercredi 30 et le jeudi 31 octobre il sera possible de profiter d'un week-end de cinq jours.

Pour être tranquille encore plus de temps, du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre, il suffira de poser quatre jours : le lundi 28, le mardi 29 octobre, le mercredi 30 novembre et le jeudi 31 octobre.

Noël

Dernier jour férié de l’année, le 25 décembre aura lieu un mercredi en 2024. Ainsi, il est possible de poser le lundi 23 et le 24 décembre, ou alors le jeudi 26 et le vendredi 27 décembre pour gagner un week-end de cinq jours.