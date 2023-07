Voici les 5 plus belles plages du monde en 2023

Tripadvisor dévoile tous les ans son palmarès des plus belles plages au monde. Pour ceux qui attendent les congés d'été avec impatience, voici les cinq coins de paradis qui arrivent en tête en 2023.

Envie de vacances farniente les pieds dans le sable ou tout simplement de rêver devant son ordinateur ? Dans son classement annuel, le site de voyage Tripadvisor a référencé les plages ayant reçu le plus de commentaires et d’avis positifs des voyageurs ces douze derniers mois.

En 2023, la plage de Baia do Sancho au Brésil décroche la première place du prix Travellers' Choice Best of the Best Beach. Aucune plage française ne figure parmi les vingt-cinq plus belles sélectionnées cette année.

Grace Bay Beach, Iles Turques-et-Caïques

Située sur l'île Providenciales, dans l'archipel de Turques-et-Caïques, au sud-est des Bahamas, Grace Bay déploie sa plage de sable blanc sur plusieurs kilomètres.

Reynisfjara Beach, Islande

Unique plage de sable noire de ce classement, Reynisfjara, en Islande, se classe à la quatrième place, avec ses falaises chapeautées de verdure l'été, ses colonnes de basalte et sa couleur de jais. Elle se trouve à 180 kilomètres au sud-est de la capitale Reykjavik. Il est vivement déconseillé de s'y baigner en raison des forts courants.

Cable Beach, Australie

Cordon sableux de 22 kilomètres bordé par une eau turquoise, Cable Beach est située au nord-ouest de l'Australie. Non loin de la ville de Broome, elle figure parmi les sites les plus touristiques de la région.

Eagle Beach, île d'Aruba

Au large du Venezuela, l'île néerlandaises d'Aruba abrite la deuxième plus belle plage au monde en 2023 : Eagle Beach. Elle aussi offre une plage de sable fin blanc qui s'étend sur des kilomètres et contraste avec le bleu turquoise de la mer des Caraïbes.

Baia do Sancho, Brésil

Ce n'est pas la première fois que la plage brésilienne de Baia do Sancho arrive en tête de ce classement annuel. Paradisiaque, ce site de sable blanc, entouré d'une nature luxuriante et bordé d'une eau cristalline se trouve sur l’archipel de Fernando de Noronha, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001.