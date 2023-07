Vacances d’été : qu’est-il possible de faire et qu’est-ce qui est interdit sur la plage ?

En pleine période estivale, la plage constitue l’endroit le plus fréquenté par les vacanciers avec un triple objectif : se détendre, se baigner et profiter du soleil. Souvent associé à la sensation de liberté, les belles côtes méditerranéennes et atlantiques n’échappent pas au respect de certaines règles.

Il faut respecter ces règles, pour le bien de tous. Les vacances sont généralement synonyme de repos. Et pour profiter pleinement de l’été, la plage demeure un des endroits les plus fréquentés durant cette période notamment en 2023 où la chaleur a battu des records en mai, juin et juillet.

Et comme partout ailleurs, certaines règles s’imposent sur la plage, souvent associé à une sensation de liberté, afin que tout le monde puisse profiter du soleil et de la mer paisiblement.

Fumer sa cigarette

Sortir son paquet alors que l’on est sur la plage est autorisé. Néanmoins, la réglementation en matière de tabagisme varie en fonction des communes. En effet, de plus en plus de mairies ont décidé, depuis plusieurs années, d’interdire la cigarette dans le but de protéger l’environnement et la santé des visiteurs.

Il convient donc de se renseigner auprès des mairies sur l’interdiction ou l’autorisation de fumer sa cigarette sur cet espace public. Le cas échéant, il faut surveiller les panneaux à l’entrée des plages.

En revanche, il faut savoir que la consommation du cannabis à la plage est strictement interdite. Conformément à l’article L3421-1 du Code de la santé publique, cette pratique est sanctionnée par le paiement d’une amende forfaitaire immédiate de 200 euros.

Consommer de l’alcool

Tout comme la cigarette, la consommation d’alcool est généralement autorisée sur la plage. Rien n’interdit aux vacanciers de boire sa bière toute fraîche tout en admirant l’Atlantique ou la Méditerranée. Cependant, de plus en plus de mairies prennent la décision d’interdire la consommation d’alcool dans certaines plages. Il convient donc de se renseigner si un arrêté municipal interdit cela.

Par ailleurs, la consommation doit être modérée. Une ivresse manifeste peut engendrer une amende de 150 euros. «Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison», stipule l’article L3341-1 du Code de la santé publique.

Bronzer seins nus

Tout d’abord, il faut savoir que l’article L222-32 du Code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 23 avril 2021, stipule que «l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende».

Si, au regard de la loi, bronzer seins nus ne rentre pas dans le cadre du délit est et donc autorisé, les municipalités peuvent toutefois interdire le topless par arrêté municipal. En revanche, cette interdiction doit être affichée à l’aide d’un panneau à l’entrée de la plage. Le non-respect de cette décision peut engendrer une amende de 38 euros.

Comme pour le torse nu pour les hommes, le topless ne peut excéder la zone de baignade.

Faire l’amour

Les pratiques sexuelles et ébats amoureux sont strictement interdits sur la plage. En effet, cela rentre dans le cadre de l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu public. De ce fait, cet acte est «puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende», selon l’article L222-32 du Code pénal.

Faire la fête entre amis

Faire la fête sur la plage ou encore écouter de la musique est tout à fait légal. Néanmoins, il faut savoir qu’un maire pour interdire ce genre d’activité s’il considère qu’il y a trop de bruit et, par conséquent, trop de nuisances. De ce fait, il est recommandé de se rapprocher au préalable de l’Office du tourisme concerné afin d’éviter la condamnation à une amende de 38 euros.

Comme l’évoque l’article L2212-2 du Code des collectivités territoriales, la police municipale peut «réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique».

Faire un barbecue

Le barbecue sur la plage fait toujours débat puisque son interdiction n’est pas formellement inscrite dans la loi. Il peut faire l’objet d’une tolérance mais tout est question de savoir-vivre et de respect.

Toutefois, certaines mairies peuvent l’interdire pour des raisons de sécurité publique. L’interdiction d’un barbecue est dans la plupart du temps proscrite dans des arrêtés ou des panneaux d’interdiction de feu.

Dans ce cas, ceux-ci doivent être affichés à l’entrée de la plage. Le non-respect des règles peut entraîner une amende de 38 euros.

Utiliser un drone

L’utilisation du drone est strictement interdite dans des plages dépendantes d’une agglomération. D’ailleurs, l’usage d’un aéromodèle est passible de 75.000 euros d’amende et d’une peine de prison d’un an, d'après l'article L6232-4 du Code des transports.

Cependant, l’utilisation du drone est autorisée si la plage se trouve en dehors de la zone d’agglomération. Par conséquent, l’usage d’un aéromodèle est autorisé, mais uniquement la journée. Quelques réglementations s’imposent toutefois. Il fait surveiller les hauteurs autorisées et que la zone survolée soit vide.