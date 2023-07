Tourisme : quels sont les 5 aéroports les plus dangereux au monde ?

Certains aéroports sont réputés pour leur beauté, d’autres pour leur dangerosité. S’il n’existe pas de classement officiel des aéroports les plus dangereux au monde, plusieurs pistes d’atterrissage sont toutefois connues pour être particulièrement périlleuses et difficiles d’approche. Voici cinq d’entre elles qui donnent du fil à retordre aux pilotes.

Aéroport Princesse Juliana - Saint-Martin

Connu pour son arrivée spectaculaire, l'aéroport Princesse Juliana, sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, figure parmi les aéroports régulièrement cités comme étant l'un des plus dangereux. En cause, les appareils atterrissant à quelques mètres au-dessus de la plage, semblant frôler les vacanciers, d'ailleurs nombreux à venir assister à ce rendez-vous.

Aéroport de Lukla - Népal

L'aéroport de Lukla, également baptisé Tenzing-Hillary - noms des deux premiers alpinistes à avoir gravi l'Everest - est assurément l'un des plus périlleux de la planète. Construit en 1964, l'aéroport qui dessert essentiellement le camp de base du mont Everest multiplie les difficultés. Avec une piste longue seulement d'environ 500 mètres se jetant dans le vide et enchâssée au milieu de l'Himalaya, l'aéroport, soumis en prime à des conditions météorologiques souvent changeantes, a connu plusieurs accidents tragiques.

Aéroport de Saba - île de Saba

Situé sur l'île de Saba - petit îlot des Antilles néerlandaises - l'aéroport du même nom est réputé pour son approche particulièrement difficile. Avec une piste de seulement 400 mètres, l'une des plus petites au monde, jouxtant une falaise rocheuse, il offre un panorama à couper le souffle mais aussi l'un des atterrissages les plus extrêmes.

Aéroport de Paro - Bhoutan

C'est l'unique aéroport du Bhoutan, et il figure parmi les plus difficiles d'accès au monde. A tel point que seule une poignée de pilotes est habilitée à y atterrir. Sa piste située au cœur d'une vallée à plus de 2.500 mètres d'altitude est en effet entourée de montagnes et n'est visible qu'au dernier moment.

Aéroport de madère - Portugal

Au Portugal, sur l'île de Madère, l'aéroport situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Funchal est lui aussi considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Les raisons de ce statut particulier : le site est soumis à de fortes rafales de vents changeants. Sa piste a d'ailleurs été agrandie en 2000. Longue aujourd'hui de 2.780 mètres, elle déborde dorénavant sur l'eau grâce à un pont de plus d'un kilomètre construit sur pilotis. En 2017, l'aéroport a été rebaptisé Cristiano Ronaldo, puisque le joueur est originaire de l'île.