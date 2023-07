Astrologie : ces 3 signes sont faits pour une carrière artistique 

Que ce soit dans le domaine de la peinture, de la musique, ou encore de la décoration, ces 3 signes astrologiques ont toutes les qualités requises pour réussir une carrière artistique.

Les Poissons

«C'est le signe artistique par excellence», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Rêveurs, empathiques, et mélancoliques, les Poissons sont des êtres «qui ont une imagination débordante». Ce signe d'Eau a généralement un très bon coup de pinceau et un don pour la composition. Il est dirigé par Neptune, «la planète symbolisant la peinture et la musique», et par Jupiter, qui, elle, va venir amplifier tout son côté artistique et créatif.

Le Cancer

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Cancer. Ce signe d’Eau a «un fort potentiel artistique». Ses toiles et ses dessins ne passent pas inaperçus. Ce signe d’Eau est dirigé par la Lune, qui symbolise les émotions. Et à travers l’art, «le Cancer va ainsi pouvoir exprimer tous ses ressentis, ses sentiments, ou encore ses regrets du passé», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

La Balance

Enfin, on peut citer la Balance. Et pour cause, ce signe d’Air est dirigé par Vénus, «la planète de l’esthétisme, de l’amour, de la beauté». Selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, la Balance a un sens inné pour confectionner des tenues. Ce natif «sait jouer avec les matières, les matériaux, et les couleurs». Ainsi, il a tendance à se tourner vers une carrière artistique «spécialisée dans le stylisme, la mode, ou bien la décoration».