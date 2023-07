Tourisme : voici les 10 plus belles grottes et gouffres de France en 2023

Il est parfois difficile de trouver une activité à faire pendant l’été et ses fortes chaleurs. Les grottes et les gouffres sont une bonne solution, les températures y sont plus basses et certaines abritent des cours d’eau.

Les grottes et les gouffres sont les meilleurs endroits pour se mettre au frais pendant l’été. Et la France en regorge. La preuve avec ce classement des10 plus belles grottes et gouffres à visiter dans l’Hexagone.

La Grotte de Lascaux, Dordogne

©PHILIPPE LOPEZ / AFP

La plus connue et de toutes. La Grotte de Lascaux est une véritable trace du passé. Si les vraies galeries sont fermées depuis 1963 à cause de la découverte d’un champignon corrosif, il est néanmoins possible de visiter leur reproduction. Au programme, d’impressionnantes peintures rupestres vieilles de dizaine de milliers d’années. Il faut compter entre deux et trois heures pour la visite.

Le Gouffre Géant de Cabrespine, Occitanie

©Gilles Deschamps/SETSN

Situé à trente minutes au nord de Carcassonne, le Gouffre Géant de Cabrespine est l’un des plus spectaculaires. En effet, profond de 150 mètres, il a une énorme superficie de 1.300.000 m3. Il y a plusieurs activités à faire dans ce gouffre. Dans un premier temps, il est possible de se rendre sur la passerelle en verre pour une bonne dose d’adrénaline, puis de continuer en se lançant depuis une tyrolienne à 90 mètres de haut ou encore de naviguer pendant trois heures sur la rivière du gouffre.

La Grotte de Bétharram, Hautes-Pyrénées

©Grotte de Bétharram

Là-encore, il y a bien plus à faire qu’une simple visite. La Grotte de Bétharram à Saint-Pé-de-Bigorre, à une quinzaine de kilomètres de Lourdes, abrite une rivière. Ainsi, elle propose à ses visiteurs de la parcourir à bord d’une barque à tête de dragon sur plus de 3,5 kilomètres. Il y a également un train de mine allant à toute allure qui transporte les visiteurs des galeries étroites à la sortie. De quoi ravir les grands et les petits.

La Grotte de Saint-Marcel, Ardèche

©Philippe Crochet

Un moment magique. La Grotte de Saint-Marcel est classée au Patrimoine National pour son intérêt géologique et archéologique. C’est l’une des plus vastes de France grâce à ses 64 kilomètres de réseau. La visite des galeries sculptées par l’eau au fil du temps a une durée d’une heure environ. Une visite accompagnée par un spectacle de son et de lumière.

Le Gouffre de Proumeyssac, Dordogne

©GouffreDeProumeyssac

Aussi appelé «Cathédrale de cristal» à cause de sa gigantesque voûte souterraine et ses milliers de stalactites et stalagmites, le Gouffre de Proumeyssac fête sa réouverture. Et pour cela, un travail titanesque de sons et de lumières a été mis en place pour permettre aux visiteurs d’observer dans le moindre détail les prouesses de la nature.

La Grotte de la Cocalière, Lanquedoc-Rousillon

©Rémi Flament

La Grotte de Cocalière s’est creusée à même le calcaire du sommet du Jurassique, il y a 35 millions d’années et elle continue toujours de se former. Ainsi, tout au long de la visite guidée d’une durée d’une heure, les visiteurs en apprennent plus sur les mystères des formations rocheuses de la Grotte. Là-encore, le spectacle est accompagné de jeux de lumière.

La Grotte de Rouffignac, Dordogne

©Photo Plassard – Grotte de Rouffignac

Cette immense cavité compte environ 250 peintures rupestres vieilles de plus de 15.000 ans. En plus des Hommes préhistoriques, la Grotte a également servi de refuge à des ours dont certaines traces de griffures sont encore visibles. Petit plus pour ceux qui n’aiment pas marcher, la visite se passe à bord d’un petit train électrique.

Le Gouffre de Padirac, Lot

©P.Crochet/SES de Padirac

Pour accéder au Gouffre de Padirac, il faut descendre à 103 mètres sous terre depuis un puits à ciel ouvert. C’est à bord d’une barque que la visite des galeries est réalisée. Et ce qu’il ne faut surtout pas louper au cours de la visite, c’est la Grande Pendeloque, une stalactite de 60 mètres de long.

La Grotte des Demoiselles, Hérault

©Rémi Flament – Grotte des Demoiselles

La Grotte des Demoiselles doit sa beauté à ses galeries mais également aux légendes qui gravitent autour de son histoire. La plus connue est celle d’un berger qui est tombé dans la cavité en cherchant sa brebis. En rentrant dans son village, il a raconté qu’il avait vu des milliers de fées danser autour de lui. C’est d’ailleurs de cette histoire que la grotte tient son nom. En effet, la grotte avait été baptisée «bauma de las fadas, de las damaiselas» soit «grotte des fées ou des demoiselles».

La Grotte du Pech Merle, Lot

©Pech Merle

La Grotte du Pech Merle est connue pour l’œuvre de la main au pochoir. Il s’agit d’un contour d’une main ayant été dessiné avec la technique du négatif. Il est également possible d’admirer de nombreuses autres peintures rupestres plus ou moins abstraites, qui remontent à plus de 20.000 ans. Afin de préserver les œuvres, les visites sont réalisées par petits groupes.