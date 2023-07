Astrologie : quel est le métier idéal en fonction de chaque signe

En Astrologie, chaque signe est associé à une profession. Voici le métier qui serait le plus susceptible de vous convenir selon votre date de naissance, et d'après les analyses de l'astrocoach Nathalie Marcot.

Bélier (21 MARS - 20 AVRIL)

Le Bélier, signe de Feu dirigé par Mars, planète de la lutte et du combat, a besoin d'action et de défis. C'est pourquoi il se tourne souvent vers une carrière de sportif de haut niveau ou de coach. Devenir militaire peut aussi faire partie de ses projets.

Taureau (21 AVRIL - 20 MAI)

Le Taureau aime la sécurité et le confort. Il est ainsi attiré par les métiers de bureau, et dans le domaine de la finance, car en astrologie, ce signe de Terre est associé à l’argent. Il ferait un bon banquier par exemple.

Gémeaux (21 MAI - 21 JUIN)

En raison de son élément, l'Air, le signe des Gémeaux s'épanouit surtout dans le domaine de la communication. Débrouillard, bavard et curieux, ces natifs apprécient tout particulièrement le journalisme, souligne Nathalie Marcot.

Cancer (22 JUIN - 22 JUILLET)

Le Cancer aime quant à lui recevoir et cuisiner. De plus, la partie du corps liée à ce signe d'Eau est l’estomac. Ainsi, on le retrouve généralement dans l'univers de l’hôtellerie et de la restauration.

Lion (23 JUILLET - 22 AOÛT)

Dirigé par le Soleil, le Lion aime manager et les postes à responsabilité. Parmi les professions qui peuvent lui convenir, on peut citer chef d’entreprise, manager, ou encore acteur, car il a besoin d'être sous le feu des projecteurs.

Vierge (23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE)

La Vierge est un signe serviable qui aime plus que tout se sentir utile. Elle est faite pour évoluer dans le domaine médical ou paramédical. Assistante sociale et comptable sont aussi des métiers qui peuvent lui correspondre.

Balance (23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE)

La Balance a besoin d’équilibre et d'harmonie, et excelle dans les métiers du droit et de la justice. En outre, son rapport à l'esthétisme la pousse aussi à suivre des études d'esthéticienne ou bien de décorateur d’intérieur.

Scorpion (23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Le Scorpion peut se révéler être un excellent psychothérapeute car il aime analyser les gens. Selon la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube, ce signe peut faire également un bon détective privé, car il représente tout ce qui est secret et caché.

Sagittaire (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Le Sagittaire, signe de Feu, a besoin d’avoir de l’espace et aime transmettre son savoir et guider les gens. Reporter, pilote d’avion aussi, enseignant, ou guide touristique sont des professions stimulantes pour lui.

Capricorne (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Le Capricorne est un signe sérieux, persévérant, et ambitieux. Ce signe de Terre aime les métiers de précision et méticuleux, comme architecte. Autres filières qui le peuvent le tenter : l’immobilier et la bourse.

VERSEAU (21 JANVIER - 19 FÉVRIER)

Signe d’Air, le Verseau est très attaché à sa liberté et à son indépendance. Il préférera ainsi travailler en freelance, notamment dans le web, le milieu de la photographie, ou encore dans l’électronique, les nouvelles technologies.

POISSONS (20 FÉVRIER - 20 MARS)

De leur côté, les Poissons ont besoin d'aider les autres. De plus, ils ont beaucoup d’intuition et sont très créatifs. Ils ont des facilités dans les métiers artistiques (musique, peinture...) et ceux en lien avec le médical. C'est aussi parmi eux qu'on trouve le plus de médiums.