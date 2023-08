Voici 5 plantes qui poussent rapidement

Si vous souhaitez fleurir votre jardin ou votre balcon en peu de temps, sachez qu’il existe des espèces à croissance rapide. Voici 5 plantes pour les jardiniers pressés.

Le cosmos

Une fois semé, le Cosmos ne tarde pas à donner des fleurs colorées. Il faut compter 4 mois entre le semis et la floraison. Facile à entretenir, en pot ou en pleine terre, cette plante originaire du Mexique, qui compte plus de 26 espèces différentes, s’épanouit du printemps jusqu’à l'automne. Elle aime les emplacements bien ensoleillés et à l’abri du vent.

Le spathiphyllum

Pour avoir une terrasse ou un jardin coloré sans trop attendre, vous pouvez également miser sur le Spathiphyllum, qui offre un feuillage généreux et de jolies fleurs blanches. Cette plante grandit rapidement et peut mesurer jusqu’à un mètre de hauteur. Très résistant, le Spathiphyllum, aussi appelé «lys de la paix», est idéal pour les jardiniers débutants.

La coquelourde

Autre plante à croissance rapide : la Coquelourde des jardins, et ses fleurs de couleur rose, blanche ou rouge. Dotée d’un feuillage argenté, la Coquelourde se contente de peu. En effet, elle est connue pour bien supporter la sécheresse, et peut se développer dans un sol pauvre.

La belle de jour

La Belle de jour donne des fleurs parfumées et en forme de trompette. Sa croissance est rapide, et en plus, cette plante buissonnante, qui fleurit dès le mois de juin, est peu exigeante. A noter que la Belle de jour a une particularité : ses fleurs ne vivent qu'une journée. Mais rassurez-vous, de nouvelles arrivent dans la foulée.

la Clarkia

Pour illuminer votre extérieur, vous pouvez opter pour la Clarkia, parfois appelée Godétia. Très florifère et facile à cultiver, cette plante originaire de Californie tolère plutôt bien la sécheresse et offre des fleurs aux coloris tendres et pastels (roses et violettes). Elle fleurit du printemps à l'été et plaît beaucoup aux papillons.