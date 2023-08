Voici la plage la plus populaire de France en 2023

En pleine période estivale, les plages des côtes françaises sont très prisées. Contrairement à ce que l’on pense, la plage la plus populaire du pays ne se trouve pas dans le sud.

Et si la plus belle plage de France n’était pas dans le sud du pays ? Alors que les régions méridionales à l’instar de la Côte Basque ou la Côte d'Azur regorgent de très belles plages, avec du sable fin et une eau cristalline, la plus populaire de France se trouverait... en Normandie.

D’après le site de locations de vacances Holidu, la plage la plus prisée de France est située sur la côte normande. Le site spécialisé dans les destinations de vacances a recensé toutes les plages françaises ayant plus de 500 commentaires en établissant un classement selon les meilleures notes sur Google Maps.

Afin d’avoir un classement plus précis mettant en avant la popularité des différentes plages, Holidu à affiner les données en examinant le nombre de publications sur Instagram ainsi que sur TikTok.

Le résultat est sans appel : Omaha Beach, située sur la côte normande arrive loin devant la seconde, Utah Beach, également localisée en Normandie.

Ces plages ont la particularité de porter des noms anglais, et ce pour une raison historique. Elles font partie des cinq plages qui ont accueilli le débarquement des alliés en Normandie le 6 juin 1944, et ont été désignées ainsi par les Américains.

Des vestiges de la Seconde Guerre mondiale comme des bunkers y sont toujours présents. En plus du fait qu’elle soit chargée d’histoire, Omaha Beach offre une très belle vue sur les falaises et une eau d’un bleu profond. Des éléments qui font d’elle la plage la plus populaire de France.