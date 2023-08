Voici les 3 signes astrologiques qui tombent le plus vite amoureux

Certains signes astrologiques ont besoin de temps avant de pouvoir ouvrir leur cœur, alors que d’autres, au contraire, peuvent tomber amoureux au premier regard. Voici les 3 signes connus pour avoir un cœur d'artichaut.

Le Bélier

Comme l’explique l'astro love coach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple, le Bélier est un signe «tout feu tout flamme». Dirigé par Mars, la planète de l’action, ce natif impulsif «est très sujet au coup de foudre». Il peut rapidement affirmer que la personne qu’il vient de rencontrer est l’homme ou la femme de sa vie. Il s’emballe vite. Toutefois, précise-t-elle, «tout peut retomber aussi vite».

Le poisson

Signe d’Eau, le Poisson peut tomber amoureux en un temps record, affirme la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube. C'est un signe «émotif, empathique, et qui fusionne immédiatement avec l’autre». Gouverné par «Neptune, planète symbolisant la sensibilité et l’idéalisation entre autres, et par Jupiter, qui amplifie les émotions», ce natif romantique est capable de crier sur tous les toits qu’il a trouvé le grand amour dès le premier rendez-vous galant.

La Balance

Et sur la troisième marche du podium, on retrouve la Balance. Et pour cause, ce signe a un besoin viscéral d’être à deux, «il ne supporte pas la solitude». Dirigée par Vénus, la planète de l’amour et du romantisme, «la Balance a besoin d’aimer et d’être aimée». Cependant, elle mettra un peu plus de temps que ses deux autres congénères à avouer vraiment ses sentiments «car elle aime beaucoup faire durer le jeu de la séduction», souligne l’astrocoach.