Tendances coiffures : voici les 3 coupes qui vont cartonner à la rentrée

La rentrée approche et vous souhaitez changer de look capillaire ? Voici 3 coupes de cheveux qui vont faire tourner les têtes dès le mois de septembre.

Le jawbone bob

Les coupes courtes ont le vent en poupe. Et pour être au top de la tendance, vous pouvez miser sur le «Jawbone bob». Il s’agit d’un carré droit se terminant à la mâchoire. Avec ou sans frange, cette coupe, qui souligne avec élégance le port de tête, s’adapte à tous les types de chevelures. Accompagnée de mèches dégradées, le «jawbone bob» a également l’avantage d’apporter du volume aux cheveux fins. Ce carré peut aussi se porter bien lisse. Les mannequins Hailey Bieber et Kourtney Kardashian ont notamment adopté ce look.

La curve cut

Si vous souhaitez changer de tête, vous pouvez également opter pour la «Curve cut», inspirée par la coupe de l’actrice Jennifer Aniston dans la série «Friends». Douce et gracieuse, cette coiffure se porte sur des cheveux mi-longs ou longs et se caractérise par un dégradé prononcé et un effet arrondi qui va encadrer le visage. Les mèches de devant et les pointes sont légèrement courbées vers l'intérieur du visage. Facile à entretenir, la «Curve cut» a également l’avantage de donner du volume et de la texture à la chevelure.

Le Mermaid Hair

Les carrés courts auront la côté, mais les longueurs XXL aussi. A la rentrée, le «Mermaid hair», «cheveux de sirènes» en français, sera tout particulièrement sur le devant de la scène. Portée par Sarah Jessica Parker dans «Sex and the city», cette coupe s’apparente à un wavy. Elle se caractérise par une multitude d’ondulations crantées sur toute la longueur. Pour un résultat optimal, rien de tel qu’un fer à boucler à trois têtes. Et si vous avez les cheveux courts et que vous rêvez d’arborer une crinière de sirène, pensez à la pose d'extensions.