On a testé le Pilates Reformer dans une nouvelle salle près de Paris

Episod Sports Studios, chaîne de studios de sport parisiens, a ouvert une nouvelle adresse au mois de juillet, à Levallois (Hauts-de-Seine). Pour la première fois, Episod propose un cours de Pilates Reformer, une méthode Pilates à effectuer sur des machines appelées «Reformer».

La plus grande salle de Pilates Reformer de France a ouvert en région parisienne. Episod, chaîne de studios de sport, a décidé d'installer son nouveau studio à Levallois, au bout de la ligne 3 du métro parisien. Celui-ci propose deux cours différents : le bootcamp, séance de sport phare d’Episod, et le Pilates Reformer, une nouveauté.

Si le concept du Pilates, méthode fitness de renforcement des muscles profonds, est célèbre et répandu, le Pilates Reformer n’est pas proposé dans tous les studios de sport. Il s’agit de la méthode Pilates, à pratiquer à l’aide d’une machine appelée «Reformer». Elle est composée d’un chariot mobile et d’une résistance constituée de plusieurs ressorts, adaptable selon son niveau.

Un travail des muscles en profondeur

Le cours dure 45 minutes et toutes les parties du corps sont sollicitées grâce à une succession de plusieurs exercices. La variété de ces exercices offerte par les différents professeurs et la multitude d’accessoires permettent de travailler tous les muscles en profondeur, le tout sans s’ennuyer. Tout le monde y trouve son compte : les plus à l’aise peuvent se challenger en augmentant la résistance de la machine tandis que les débutants se voient proposer des options plus accessibles. Des chaussettes anti-dérapantes sont vivement conseillées pour ce cours et sont proposées à la vente à l'acceuil du studio, afin de ne pas glisser sur la machine.

Cette grande salle où sont disposées vingt machines est plongée dans la pénombre au début de la séance et est éclairée avec des néons dynamisants. Comme habituellement chez Episod, le lieu est sobre, propre et bien aménagé. Tout est mis à disposition : serviettes pour le cours et pour se doucher, ainsi que produits d’hygiène et de beauté.

Les effets de la séance ne tardent pas à se faire sentir : les courbatures sont garanties dès le lendemain et indiquent une activité intense. Il faudra compter 39 euros pour une séance de Pilates Reformer. Des packs sont disponibles à des prix dégressifs.

Episod, 39, Rue Voltaire, Levallois-Perret (92).