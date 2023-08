Infidélité : le couple est-il capable d'y survivre ?

Les chiffres concernant l’infidélité sont très variables selon les études, mais elle toucherait près d’un couple sur deux. Est-il possible pour le couple d’y survivre ? Cela dépend de plusieurs facteurs, mais cela reste un événement particulièrement destructeur.

Un monde qui s’écroule. Découvrir que l’autre nous a trompé – peu importe la manière dont on l’apprend – est un séisme monumental dans un couple. L’infidélité est le plus souvent le résultat d’une insatisfaction (affective, sexuelle, ou autres), et si celui qui a trompé est 100% responsable de son passage à l’acte, il est important de comprendre que cela est la manifestation d’un déséquilibre au sein du couple dont les deux membres sont co-responsables.

Faut-il avouer son infidélité ?

Cela dépend de nombreux facteurs. Si la personne trompée est fragile, et/ou traverse une épreuve personnelle qui la fragilise (ex : le décès d’un proche), cela n’est probablement pas une bonne idée. Le simple fait de vouloir soulager sa conscience ne pourrait suffire. Révéler son infidélité doit avoir pour objectif de régler les problèmes au sein du couple, afin de lui donner une chance de survivre à cette cicatrice qui restera à vie.

«Il vous faut être très clair sur les raisons qui vous pousseraient à avouer votre infidélité car le dévoilement de l’infidélité pourrait détruire votre couple. Près de 45 % des couples divorcent lorsque l’infidèle avoue de lui-même, mais ce pourcentage grimpe à 86 % si son partenaire découvre l’infidélité après que l’infidèle l’ait longtemps niée. En moyenne, deux couples sur trois divorcent après l’annonce d’une aventure extraconjugale», précise le psychologue canadien Yvon Dallaire, auteur du livre «Infidélité : la prévenir ou y survivre».

Pourquoi est-on trompé ?

Il y a peu de douleur affective plus intense que la découverte d’une infidélité. Certains parlent de «destruction intérieure», témoignant de symptômes physiques et psychologiques importants, vivant cet événement comme une profonde remise en question de leur identité. Pour Jean-Claude Maes, psychologue et psychothérapeute, auteur du livre L’infidélité, paru aux éditions Eyrolles, l’infidélité est le signe que le couple est en crise. «On trompe pour éliminer les conséquences du problème mais comme on ne traite pas le problème lui-même, cette tentative est toujours vouée à l’échec. Et, lorsque c’est découvert, c’est pire, car cela engendre une crise sur la crise», explique-t-il au site Santé Magazine.

Si une histoire d’amour qui commence offre un sentiment de plénitude et de fusion quasi-parfaite avec l’être aimé, le couple, quand il avance dans le temps, devient le théâtre d’une lutte de pouvoir connue sous le nom de «paradoxe de la passion», à laquelle les auteurs Dean Delis et Cassandra Philips ont consacré un livre (ed. Robert Laffont).

«Tout membre d’un couple est aux prises avec deux besoins opposés : besoin de fusion et besoin d’autonomie, ce que nous appelons le paradoxe de la passion. Ces deux besoins sont en constante opposition et peuvent être la source d’un déséquilibre. Plus le déséquilibre relationnel est élevé, plus les risques d’infidélité augmentent», résume le psychologue canadien Yvon Dallaire, qui rappelle que, d’après les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, 50 % des couples qui divorcent le font au cours des cinq premières années de la vie de couple.

L’infidélité peut-elle être une chance ?

En parcourant les divers témoignages sur le sujet, et en écoutant les avis de thérapeutes qui sont légion sur la Toile, l’infidélité est forcément un événement sismique dans un couple, capable de le détruire, mais aussi, parfois, de lui donner un second souffle. Cela dépend de la réaction de chacun des membres du couple.

La tromperie peut être l’opportunité de remettre les choses à plat, et de s’interroger – pourquoi pas à l’aide d’une thérapie de couple – sur les dynamiques qui se jouent au sein du couple, et sur lesquelles nous n’avions plus de perspective. Bien sûr, la cicatrice sera présente à vie, mais elle peut devenir le symbole du lien indéfectible qui vous uni. Il faut pour cela entamer une démarche sincère des deux côtés, animée par la volonté de trouver les solutions, et de ne pas éluder les sujets qui fâchent.

Pour d’autres, l’infidélité devient un obstacle infranchissable. Le trompé doit faire son possible pour se sortir du statut de victime afin de reprendre en main son avenir. Une fois que la trahison est plus ou moins digérée, il peut être salvateur d’utiliser cette énergie – qui peut paraître négative au premier abord – pour s’occuper de soi-même, rebâtir son estime de soi (qui est souvent sérieusement abîmée), et se donner le temps de redéfinir ses priorités personnelles, en faisant le deuil de ses illusions romantiques pour regarder vers l’avenir. D’où pourrait surgir un nouvel amour, et une nouvelle vie à deux qui est souvent meilleure que la précédente.