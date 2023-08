Rupture amoureuse : comment s'en remettre ?

Personne n’est à l’abri d’une rupture amoureuse qui, quand elle se produit, nous plonge dans un tourbillon de chagrin et de douleur. Comment faire pour rebondir après une séparation ? Voici quelques étapes clefs pour réussir à surmonter cette épreuve.

Une tristesse en apparence insurmontable. Après des mois, ou des années, à partager un amour en apparence sans limite, à vivre un sentiment de fusion, et à chérir des instants de complicité, la fin d’une relation amoureuse fait souvent l’effet d’une déflagration dans la vie des personnes concernées. Celle-ci peut entraîner des symptômes physiques (mal de ventre, perte d’appétit, fatigue intense, insomnie...) et psychologiques (perte d’estime de soi, ruminations, réaction paranoïaque...) qui peuvent être déstabilisants pour soi-même et notre entourage.

Il existe toutefois des étapes clefs menant sur la voie de la guérison, et qui permettent de redonner goût à la vie, et foi en l’avenir. La rupture amoureuse peut même être une opportunité de se recentrer sur soi-même, et de faire un bilan salvateur sur ses attentes et ses désirs. Il est même possible de se découvrir des ressources insoupçonnées qui permettront de s’engager dans une nouvelle vie qui, au plus fort du désespoir, semblait tout à fait impossible.

Accepter sa souffrance

Faire le deuil de la relation amoureuse est une étape primordial. Il n’est pas conseillé de nier les sentiments qui vous animent. On est parfois submergé d’émotions négatives, en repensant à son ex, et il faut être en mesure de les accepter, sans se laisser déborder. L’idéal est de parvenir à maintenir ses activités habituelles, et de voir ses amis pour se changer les idées. Tout en acceptant que, parfois, la tristesse prend le dessus. Et que ce n’est pas dramatique. La dernière chose dont vous avez besoin, c’est de culpabiliser encore plus. Soyez indulgent avec vous-mêmes.

Apprendre à vivre sans l’autre

Les premiers jours, voire semaines, sont les plus difficiles. Le manque paraît insupportable. Cette période compliquée qui conduit à l’acceptation est toutefois capitale, car c’est elle qui mènera à la délivrance. Il faut dès lors entamer une période de sevrage durant laquelle on évite de contacter l’autre pour se concentrer sur soi. C’est le moment de faire le ménage dans ses affaires afin de ne pas se laisser submerger par les souvenirs. Bien sûr, cela se complique fortement quand on a des amis en commun, ou des enfants. Il est alors déterminant de définir un cadre dans lequel vous parviendrez à gérer vos relations et/ou obligations, tout en assurant le chemin vers votre reconstruction.

Analyser la situation

Comme l’explique le psychologue canadien Yvon Dallaire dans son ouvrage «Guérir d’un chagrin d’amour» : «Toute rupture est un moment critique qui devient un point tournant dans la vie de chacun d’entre nous parce qu’elle nous remet personnellement en question. Elle remet aussi en question nos conditionnements, nos habitudes et nos croyances acquises pendant l’enfance et l’adolescence au sujet de l’amour et de la vie à deux. Une séparation nous oblige à nous adapter à une nouvelle situation que nous n’avons pas nécessairement recherchée».

La séparation, aussi douloureuse soit-elle, peut être l’occasion de s’interroger sur soi-même et son rapport à l’amour. Pour éventuellement y déceler des tendances, des répétitions amoureuses, qui nous empêchent d’être heureux en couple. Être capable de les identifier et de les corriger est souvent la première étape d’un épanouissement futur.