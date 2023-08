Voici le signe astrologique qui tombe le plus malade

Côté santé, certains signes astrologiques seraient moins résistants que d’autres. Voici les deux natifs qui ont le plus de risques de tomber malade.

Maux d'estomac, problèmes intestinaux… La Cancer est connu pour avoir une santé fragile. En effet, selon l’astrocoach Nathalie Marcot, parmi les douze signes du zodiaque, «c’est lui qui est le plus susceptible de tomber malade».

Dominé par la Lune, un astre symbolisant les émotions, le Cancer est un signe «soucieux et hypersensible», et qui a tendance à absorber et à ressentir profondément les émotions, ce qui n’est pas sans conséquences sur son corps.

Les personnes nées entre le 21 juin et le 22 juillet souffrent ainsi régulièrement de troubles alimentaires et «de maux d’estomac», souligne la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, et que vous pouvez retrouver sur Youtube.

suivi par la vierge

Même quand tout va bien, ce signe d'Eau «a tendance à se créer des problèmes ou à aggraver son état car il est hypocondriaque. Il s’imagine toujours le pire et va cogiter», ajoute-t-elle, précisant que «lorsqu’on naît dans une Lune décroissante, on tombe plus facilement malade».

Et il est suivi de près par la Vierge. Ce signe de Terre est connu pour «avoir beaucoup d’angoisses et être très stressé». Et tout ce stress «a des répercussions sur la santé mentale et physique». Cela affaiblit son système immunitaire et engendre de nombreux «désagréments intestinaux».