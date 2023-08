Chats : voici les 5 races qui supportent le mieux la vie en appartement

Au total, plus ou moins quatre-vingt-dix races de chats sont recensées par les associations félines. Naturelles ou issues de croisements, certaines sont réputées pour se conformer parfaitement à la vie d'appartement.

Le chat persan

Comme pour tous les chats à poils longs, le pelage du chat persan nécessite un entretien quasi-quotidien. La préoccupation n'est pas seulement esthétique. En plus de vous assurer que vous gardez les poils de votre animal de compagnie doux et brillants, vous évitez aussi que ceux-ci ne s'emmêlent.

Les bourres de poils sont en effet vites arrivées, et ce encore plus rapidement si vous laissez votre chat en plein air toute la journée.

Le chat persan a aussi un nez écrasé, qui peut parfois lui occasionner des problèmes respiratoires. Enfin, son caractère très affectueux et peu énergique en font un excellent chat de salon.

[ Bee Felten-Leidel /Unsplash]

LE SPHYNX

Au-delà de son apparence singulière, le sphynx (ou "chat nu") peut-être à l'origine de vives réactions, pour le moins mitigées. Son caractère, en revanche, semble provoquer moins de désaccords tant ce chat peu corpulent est très sociable, voire même un peu dépendant.

Au point d'adopter -selon certains- un comportement plus proche de celui des canidés que des félins, normalement si indépendants. Voilà un animal qui ne souffrira pas du fait de devoir partager son territoire avec vous.

[Adam Przeniewski / Unsplash]

LE RAGDOLL

C'est un peu le "chat parfait", à l'extérieur comme à l'intérieur... Créé dans les années 1960 aux Etats-Unis, ce chat de race est un géant (jusqu'à dix kilos pour les mâles) au grand coeur, avec ses longs poils duveteux.

Il est malléable et très peu agressif, donc idéal pour les enfants en bas âge. Il est aussi câlin et pas agressif pour un sou.

[ Alexander Kagan /Unsplash]

Le Manx

C'est le plus joueur, et surtout le moins enclin à supporter la solitude. Il se caractérise par une queue de petite taille (voire absente). Cela a une incidence directe sur son équilibre, puisqu'il se déplace comme un lapin.

Mais en dehors de ces caractéristiques, c'est le pari gagnant pour ceux qui souhaitent absolument avoir un compagon différent des autres. Très peu vu en France, il se distingue par un caractère loyal, aimant et protecteur.

Il redoute par dessus tout la solitude, raison pour laquelle il est généralement la race la plus souvent conseillée aux personnes agées.

[Gregory Atkas / Unsplash]

Le Bleu russe

Vous pouvez vous fier à son nom élégant : de taille moyenne, c'est un chat de corpulence fine, longiligne, aux yeux verts allongés. Il est communément admis qu'il fait partie des races de chat les plus anciennes au monde.

Quant à son nom, il le devrait à son pelage gris légèrement bleuté, et à son origine pré-supposée : on dit que le secret de son élevage appartenait aux Tsars de Russie. Indépendant et solitaire, il est aussi apprécié pour son tempérament calme... et particulièrement sensible au froid. Parmi toutes les pièces de votre habitat, il aura l'embarras du choix!

[ Milada Vigerova / Unsplash]