Risque d'Incendie : voici les appareils à ne jamais brancher sur une multiprise

Une multiprise, c’est très pratique au quotidien. Toutefois, cet objet n’est pas sans danger. Certains appareils électriques ne doivent pas être branchés à la même source de courant, au risque de provoquer une surtension et un incendie dans votre logement.

Les gros appareils électroménagers

Le réfrigérateur, le congélateur, le lave-vaisselle, le lave-linge ainsi que le sèche-linge font partie des appareils les plus énergivores dans la maison. Si d’autres équipements sont reliés à la multiprise, l'intensité du courant augmente et cela peut créer une surchauffe, et ainsi occasionner un incendie. C’est pourquoi le gros électroménager doit être branché sur une prise murale individuelle.

le grille-pain

Le matin, il n'y a rien de tel que les tartines grillées. Mais cet appareil chauffe très rapidement, et à très haute température. Pour ne pas se mettre en danger, le grille-pain doit également être branché seul sur une prise murale. Et qui dit tartines, dit aussi tasse de thé ou de café. Et là encore, que ce soit pour la bouilloire électrique ou la cafetière, la multiprise est déconseillée.

Le chauffage soufflant

L'hiver, le chauffage ou le radiateur d'appoint sont pratiques pour réchauffer rapidement une pièce. Cependant, ce dispositif est lui aussi très gourmand en électricité. Si vous le branchez sur une multiprise, cette dernière peut surchauffer jusqu'à prendre feu. Pour rappel, un quart des incendies domestiques qui surviennent chaque année en France sont de source électrique.

Le micro-ondes

Dans la cuisine, on a souvent tendance à brancher sur une même multiprise, le mixeur, le grille-pain, la cafetière… et le micro-ondes. Or cet appareil n’a pas non plus sa place sur une prise multiple, surtout si vous utilisez la fonction grill. Outre la surchauffe, il y a un risque d’électrocution. Un tel branchement pourrait aussi faire sauter les fusibles et provoquer une coupure d'électricité.