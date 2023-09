Thé matcha : quelles sont les différences entre les 3 principaux grades ?

Pour faire un gâteau au matcha, on n’utilisera pas la même poudre que pour préparer un thé au matcha. En effet, il existe plusieurs catégories, ou plutôt, plusieurs grades. «Cérémonie », «culinaire»… Voici toutes les différences.

Le grade «CÉRÉMONIE»

Le matcha dit de «cérémonie» correspond au plus haut grade de qualité. Il est fabriqué uniquement à partir des plus belles feuilles de la première floraison. Comme son nom l’indique, le matcha de «cérémonie» est utilisé lors des cérémonies du thé au Japon (chanoyu), l’un des arts traditionnels du raffinement japonais. D’un vert vif, la poudre est très fine, possède un goût légèrement sucré, et ne présente aucune amertume.

Le grade «Premium»

Moins coûteux que le matcha de «cérémonie», le matcha de grade «premium» n’en reste pas moins de très bonne qualité puisqu’il est issu de la deuxième récolte. Ce type de matcha est peu amer et peut donc être bu nature, sans sucre ou sans lait. Ce grade est particulièrement adapté à une consommation quotidienne, et idéal pour ceux qui souhaitent s’initier à la dégustation de cette boisson vertueuse, remplie de nutriments (antioxydants, vitamines, minéraux...)

Le grade «culinaire»

Dans le commerce, vous pouvez aussi vous procurer du matcha grade «culinaire». Généralement, il est obtenu à partir des feuilles les plus basses. Ce type de thé est plus amer que le matcha «cérémonie» et «premium», et sa couleur tire davantage vers le vert amande et le jaune. Le matcha «culinaire» est essentiellement utilisé pour parfumer et colorer des plats ou des desserts. En revanche, il est moins concentré en antioxydants.