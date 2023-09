Mode : 3 tendances à adopter cet automne

La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Et le secteur de la mode n'y coupe pas. Pour mettre à jour son dressing, ces trois tendances auront la côte cet automne.

Les jeans amples sont partout

Du baggy XXL à la coupe «ballon», avec son effet bouffant des hanches aux chevilles, en passant par le jean crop évasé, les denims larges ont largement les faveurs de l'automne-hiver. Avec à la clef, un look casual.

les blazers oversize sont les stars de la saison

Si les jeans seront larges cet automne-hiver, le blazer joue lui aussi la carte de l'oversize. Inspiré du dressing masculin, il figure en tête des grandes tendances de la saison et s'affiche dans des proportions XXL. Sans compter que les épaulettes n'hésitent pas non plus à sortir le grand jeu. Toutefois, la mouvance oversize n'élude pas totalement le blazer crop - veste courte par excellence - qui joue encore des coudes cet automne, notamment pour la mi-saison.

Les couleurs s'attaquent à l'automne

Pas question de remiser les couleurs au placard cet automne. Les coloris flashy ont décidé de prolonger l'été et investissent pulls, robes, manteaux et costumes. Rouge, rose, vert, violet, bleu, jaune... viendront contre-carrer la grisaille à venir. Une tendance à adopter en total look ou par petites touches.