Voici le signe astrologique pour qui la famille compte le plus

Ce signe astrologique est très attaché à famille et à son foyer. Pour s’épanouir, ce natif a besoin d’être entouré de ses proches.

Pour le Cancer, la famille, c’est sacrée. Ce signe d’Eau est en effet «fortement attaché aux valeurs familiales et à ses racines», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dirigé par la Lune, astre qui «symbolise la mère et la fonction maternelle», le Cancer accorde une grande importance «à l’hérédité, à la transmission, et à ses racines», ajoute-t-elle. Pour être heureux, ce natif a besoin d’être entouré de ses proches.

Ce qu’il aime plus que tout ? Partir en vacances dans la maison familiale et aller à des cousinades. Et il ne dit jamais non à un repas de famille. Pour lui, c’est l’occasion «de rassembler toutes les générations», et surtout, d’échanger avec ses aïeuls.

En effet, le Cancer pourrait discuter des heures avec ses grands-parents. «Il aime parler du passé, partager des souvenirs, et se remémorer son enfance», poursuit Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

pour les poissons, les enfants avant tout

Cette dernière affirme que le signe des Poissons est lui aussi très attaché à sa famille et à son foyer. Ses proches passent avant tout, et plus particulièrement, ses enfants.

Ce natif va par exemple «organiser ses vacances par rapport à ses enfants et planifier plein d'activités pour leur faire plaisir». Rien n'est trop beau pour sa progéniture.