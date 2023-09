Voici les 5 tendances maquillage de l'automne-hiver 2023

C’est la rentrée, et l’heure de renouveler sa trousse de maquillage a sonné. Mais que faut-il mettre dedans pour être au top de la tendance ? Teint, fards à paupières : voici un aperçu des looks beauté de l’automne-hiver 2023.

Un regard métallique

Que vous soyez team liner ou team smoky-eyes, pour illuminer ses yeux, il faut se tourner vers des teintes argentées et des reflets métalliques. Les bijoux de peau ont eux aussi la cote. Pour apporter une petite touche de fantaisie à votre maquillage, n’hésitez pas à agrémenter vos yeux de strass et de cristaux.

Le teint «glowy»

Le teint «nude» et «glowy» sera toujours d’actualité pour les prochaines saisons. Autrement dit, on range les fonds de teint trop orangés, et on évite la superposition des matières. Pour apporter de la lumière à son visage, redessiner ses contours, et mettre en valeur ses pommettes, on mise sur l’highlighter et le blush.

le bleu sur les yeux

Le fard à paupières bleu prend sa revanche. Lors de la Fashion Week, le «washed denim» a été de tous les défilés. Ce bleu légèrement délavé fait son grand retour, plus de vingt ans après avoir été porté par la chanteuse Britney Spears.

Le gloss

Très en vogue dans les années 2000, le gloss s’impose comme le produit phare de cet automne-hiver. Transparent, brillant, avec des notes gourmandes, ou légèrement teinté, le gloss est idéal pour compléter un make-up naturel. En plus, il existe plusieurs formules : nourrissante, repulpante…

L’Eyeliner graphique

Que les adeptes du trait d'eyeliner se rassurent, il sera encore sur le devant de la scène. Mais pas n’importe lequel. Il faudra dessiner un trait minimaliste et graphique, comme le trait croisé ou doublé.

Vous pouvez aussi ajouter un point dans le coin externe de l’œil, ou encore réaliser un liner en pointillé, en tapotant avec la pointe.