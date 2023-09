Ongles : voici les 5 couleurs de vernis tendances qui vont cartonner à l'automne 2023

Bleu marine, blanc, orange cuivré… Voici les couleurs de vernis à adopter cet automne pour sublimer vos mains et être au top de la tendance.

Bleu marine

©Essie

Pour la période automnale et hivernale, misez sans hésiter sur le bleu. Et plus précisément, sur le bleu marine. Cette teinte intense et indémodable apportera une touche d’élégance à votre manucure.

Orange cuivré

©OPI

En nappant vos ongles avec un vernis orange cuivré, vous ne ferez aucun faux pas cette année. Cette couleur rappelant les feuilles automnales donnera un coup de pep à votre look et illuminera vos mains.

Nude

©Yves Rocher

Le retour au naturel a le vent en poupe. Celles qui préfèrent les manucures sobres pourront se tourner vers un vernis nude, accordé à la teinte de leur peau. En plus, cette couleur va avec tout.

Le blanc

©Nocibé

Pour habiller ses mains cet hiver, rien de tel que le blanc. Qu’il soit mat, laqué, brillant, ou irisé, avec du blanc au bout des doigts, vous serez tendance, et cette teinte fera tout son effet de jour comme de nuit.

Le vert émeraude

©Manucurist

Le vert émeraude sera lui aussi sur toutes les mains. Ce coloris s’adapte autant aux ongles courts qu’aux longues capsules, et se marie tout particulièrement bien avec une tenue total black.