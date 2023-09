Cheveux blancs : cette astuce naturelle repérée sur TikTok pour les supprimer devient virale

Partagée sur l’application TikTok, cette recette naturelle et facile à faire permet de camoufler ses cheveux blancs.

C’est inévitable, avec l’âge les cheveux deviennent blancs. Si certains les assument fièrement, d’autres préfèrent les cacher grâce à des colorations.

Toutefois, à en croire une influenceuse spécialisée dans les soins capillaires, vous n’avez pas nécessairement besoin d’aller chez le coiffeur ou d’acheter une coloration dans une grande surface.

En effet, la jeune femme, prénommée Salomé et suivie par près de 800.000 personnes, a partagé sur son compte TikTok une recette facile à faire à la maison qui est devenue virale. Et l’ingrédient principal de sa préparation est le café.

une recette à base de café

Dans sa vidéo, elle mélange du café soluble ou moulu avec un peu d’eau chaude. Après quoi, elle laisse le mélange refroidir puis ajoute à la mixture une cuillère de son masque hydratant cheveux.

Ensuite, elle explique qu’il suffit d’appliquer la préparation sur sa chevelure, de laisser poser une heure, puis de bien rincer.

La tiktokteuse a testé cette recette sur une mèche blonde, et après ce masque au café, la zone traitée a bel et bien foncé. En plus, le café rend les cheveux plus brillants.

Mais cette coloration a ses limites. D’une part, elle est plus efficace sur des cheveux de couleur châtain ou brun, et d’autre part, elle partira plus rapidement qu’une teinture classique.

Cette astuce reste néanmoins une bonne alternative pour camoufler ses racines.