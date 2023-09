Pourquoi Camaïeu a fait appel à Léna Situations pour annoncer son retour ?

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, l'influenceuse Léna Situations a annoncé le grand retour de Camaïeu pour septembre 2024. Cette vidéo semble annonciatrice d'un virage à 360° sur l'image de la marque française.

Opération sauvetage enclenchée pour Camaïeu. Comme Naf-Naf, Kookaï ou encore San Marina, la marque s’est récemment trouvé en liquidation judiciaire puis a été rachetée par Celio.

Malgré ce repêchage, Camaïeu fait toujours l’objet d’une image vieillotte et austère. Pourtant, la marque a annoncé son grand retour en septembre 2024.

Aux grands maux les grands remèdes : nul communiqué de presse ou publication Instagram, c’est Léna Situations que Camaïeu a choisie pour cette annonce, publiée sur sa chaîne YouTube ainsi que sur le compte LinkedIn de la marque.

«S’ils m’appellent moi, un an avant de relancer la marque, c’est qu’ils sont prêts à tout pour remettre Camaïeu dans le cœur des Français», a-t-elle affirmé.

Léna Situations recrute pour Camaïeu

Suivie par plusieurs millions d’abonnés et très connue du jeune public, la créatrice de contenus a dépassé les frontières du monde des youtubeurs et des influenceurs, et jouit désormais d’une notoriété grandissante auprès du grand public, entre plateaux de télévisions et MET Gala.

Non seulement messagère du retour de Camaïeu, Léna Situations est aussi l’annonciatrice d’un chapitre inédit pour la marque, qui compte bien s’inscrire dans l’air du temps : «Ils ont pour but d’être une marque cool, créative, inclusive, et surtout moderne. Et c’est là que j’entre en jeu», a-t-elle expliqué dans cette vidéo.

Camaïeu n’est pas seulement à la recherche de son public mais recrute également la personne qui orchestrera cette métamorphose.

«Camaïeu aimerait embaucher un directeur ou une directrice de communication», a annoncé Léna Situations. «Si vous souhaitez participer à un processus de création, relancer une marque, proposer des idées de communication plus folles les unes que les autres», a-t-elle poursuivi.

Un renouvellement réussi comme Jennyfer ?

Camaïeu connaîtra-t-il un «rebranding» aussi réussi que celui de Jennyfer ? Mise à mal pendant la seconde partie des années 2000 et la quasi-totalité des années 2010, l’image de la marque reprise en 2018 par Sébastien Bismuth avait connu un revival inespéré grâce à la campagne #DontCallMeJennyfer.

Entourée de l’agence de communication Buzzman, la marque avait opté pour une posture inclusive, faisant le choix d’assumer et prendre le contre-pied sur son image, souvent associée aux «cagoles», «gamines» ou «racailles».