Déco : voici les nouvelles tendances pour la rentrée 2023

Alors que le salon Maison&Objet vient de se dérouler à Paris, l’architecte d’intérieur Laurent-Olivier Gros détaille pour CNEWS les grandes tendances qui animent la déco pour cette rentrée 2023

Chaque année, le salon Maison&Objet accueille à Paris les créateurs et les marques du monde entier pour faire découvrir les nouveautés en matière de déco. Pour l’architecte d’intérieur parisien Laurent-Olvier Gros, aucune tendance générale ne s’impose incontestablement à l’issue du salon, comme l’intérieur zen ou l’ambiance industrielle il y a quelques années. Il relève cependant une certaine forme d’audace.

Le baroque décalé

Avec des canapés à franges en couleurs ou encore du mobilier en rotin, le baroque décalé s’impose dans les intérieurs. On note la présence d’objets de formes libres, très créatifs, avec par exemple des chaises en bois en couleurs. Ce n’est plus le confort qui prime mais l’objet en lui-même et la créativité qu’il incarne.

©AETHION



Des couleurs flashy

Rouge, vert, bleu… Véritables nouveautés, les couleurs flashy débarquent. On est dans le registre rétro mais modernisé. Un tapis rouge arbore de grosses fleurs vertes qui auraient pu être dessinées par un enfant. Ou encore une table années 1980 Ettore Sottsass, plutôt simpliste, mais avec un plateau rouge vif et une épaisseur toute verte. Il y a des couleurs partout. L’humour investit aussi la déco avec des objets en forme de phallus comme un miroir mais de facture classique.

Le retour de la céramique

La céramique a aussi la cote avec des objets de créateurs. Ils sont mis en avant comme des œuvres d’art mais peuvent avoir une fonction comme un vase, une cruche ou encore des bouts de canapé. Tout cela s’insère dans une mise en scène qui ne doit pas être compliquée comme un cabinet de curiosités par exemple. Il faut un appartement sobre mais avec des objets uniques qu’on aura été chinés. Les gens veulent un intérieur unique et personnalisé, voilà la vraie tendance.