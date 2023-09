Voici le signe astrologique le plus accro à la télévision

Que ce soit pour s’informer ou regarder des films, certains signes astrologiques sont connus pour passer leur temps devant la télévision.

Chez une personne née sous le signe des Gémeaux, la télévision est presque tout le temps allumée. Et pour cause, ce natif «aime beaucoup s’informer et se cultiver», explique l’astro love coach Nathalie Marcot.

Ce signe associé à l’Air, élément symbolisant «les échanges et la communication», veut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde «pour pouvoir en parler et débattre avec son entourage».

Gouverné par Mercure, «planète de la réflexion et de l’intellect», il peut passer des heures à regarder des émissions, et les actualités, mais aussi des jeux, et des matches. Que ce soit des informations sérieuses ou légères, il est rapidement absorbé par l’écran.

Mais avec ce signe, impossible de suivre tranquillement une émission jusqu'au bout. Il change sans cesse de chaîne car «il veut suivre plusieurs programmes à la fois». Très curieux, les Gémeaux «s’intéressent à tout, mais en surface», précise la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Autre accro à la télévision : les Poissons. Mais pas pour les mêmes raisons. Dirigé par Neptune, la planète de l’imaginaire, ce signe «regarde régulièrement des films et des séries car il a besoin de s’évader et se détendre».

Cela «stimule son imagination», affirme Nathalie Marcot, qui poste régulièrement du contenu sur Youtube. Lové dans son canapé, «il se laisse emporter par les images, s’identifie aux personnages, et s’immerge totalement dans l’histoire». Le week-end, les Poissons peuvent passer toute la journée devant leur écran de télévision.