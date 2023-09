Chaussures : 5 modèles femmes à adopter cet automne-hiver

Il va bientôt falloir remiser définitivement les chaussures d'été au placard pour céder aux tendances de l'automne-hiver. Parmi elles, mocassins chic ou à semelles crantées, babies élégantes, imprimés et coloris audacieux ont la cote cette saison.

Le mocassin, must have de la saison

Le règne des mocassins, stars de la saison dernière, ne va pas s'arrêter de sitôt. Pas cette saison du moins. Ces chaussures faciles à enfiler et sans attache figurent à nouveau sur la première marche des modèles phares de cet automne-hiver. Et le choix ne manque pas. Les versions rock, avec des semelles épaisses et crantées sont partout et se déclinent avec ou sans artifices. Les modèles plus classiques, eux aussi, ont la cote. Noirs, marron, bicolores, dotés de pampilles et autres fantaisies, ils se parent quant à eux de petits ou hauts talons.

Les babies, la touche chic de l'automne

Pour un look chic et sage, les babies se taillent une belle place dans les collections automnales. A une, deux ou trois brides, avec ou sans talon ou en version plate-forme, elles jouent la carte de la diversité et multiplient les coloris. Afin d'affronter la chute des températures, il est même possible de les porter avec des socquettes ou des chaussettes mi-hautes pour un look preppy.

les Talons massifs et les plates-formes au top

Exit le talon aiguille. Cette saison, les talons ne jouent pas la carte de la discrétion. La tendance est à des modèles plus massifs, auxquels s'ajoutent, cet automne encore, des plates-formes plus ou moins hautes, pour un effet résolument seventies.

L'imprimé «léo» ne fait pas tache

Boots, derbies, mocassins... tous les modèles disent «oui» à l'imprimé léopard cet automne. Un motif animalier qui vient égayer n'importe quelle tenue et n'hésite pas à jouer le total look.

Les Modèles irisés ou vernis ont la cote

Cet automne-hiver, l'effet brillant est plus que le bienvenu. Le vernis investit ainsi babies et mocassins avec à la clef des modèles résolument élégants. Autre tendance forte, l'effet métallisé, également plébiscité cette saison dans le prêt-à-porter, vient lui aussi illuminer les petons.