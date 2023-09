Voici les 5 pires destinations touristiques au monde selon un classement

Les visites font partie intégrante du voyage. Il y a celles qui laissent un souvenir impérissable mais aussi celles qui laissent un goût amer. Parmi ces dernières, le célèbre Walk of Fame, à Hollywood, est loin d’avoir les faveurs des touristes, selon un classement récent.

Elles n’ont pas la cote. Le réseau mondial de consignes à bagages Stasher a dressé le classement des pires attractions touristiques en 2023. Pour établir cette liste, il s'est notamment appuyé sur les avis Google de chaque attraction, l’indice de sécurité des touristes pour chaque pays, la distance par rapport à un aéroport international ou encore les commentaires laissés par les touristes sur la qualité de l’hébergement dans un rayon de 1,5 kilomètres autour de ces sites. Plusieurs lieux bien connus des touristes figurent dans ce top 5 des attractions touristiques les moins bien notées.

Le parc de loisirs Lotte World en Corée du sud

Parc à thème situé à Séoul, le Lotte World se classe à la cinquième place des pires sites touristiques cette année d'après ce classement. Il est pourtant l'un des plus fréquentés de la Corée du Sud au point de figurer à la troisième place des lieux touristiques les plus visités l'année dernière dans le pays, avec 4,51 millions de visiteurs, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Busch Gardens en Floride

A la fois parc d'attractions et parc animalier, Bush Gardens figure lui aussi dans ce classement. Situé sur la côte ouest de la Floride dans la baie de Tampa, il a notamment pâti de la faible qualité des hébergements à ses alentours, d'après les avis des internautes.

Le Taj Mahal en Inde

Figurant parmi les sept merveilles du monde et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Taj Mahal, construit par l'empereur Shah Jahan pour honorer la mémoire de sa défunte épouse, arrive à la troisième place de classement. Ce sublime mausolée de marbre blanc datant du 17e siècle, situé à Agra dans le nord de l'Inde, n'est pas remis en question pour sa beauté, mais en raison notamment de sa difficulté d'accès. Il se trouve ainsi à environ 220 kilomètres de l'aéroport international de New Dehli.

Le Grand Bazar d'Istanbul

C'est l'un des plus grands bazars et des plus anciens marchés couverts au monde, qui s'étend sur un réseau d'une soixantaine de rues stanbouliotes. Le site bien connu des touristes, pouvant accueillir jusqu'à 400.000 personnes par jour, n'enregistre toutefois pas de bons résultats selon les critères établis - tous domaines confondus - pour réaliser ce classement. Il pâtit notamment d'un faible indice de sécurité du pays et de son éloignement de l'aéroport.

Hollywood Boulevard en Californie

A Los Angeles, Hollywood boulevard, bien connu pour son Walk of Fame, décroche le «titre» des pires sites touristiques de l'année. C'est la seconde fois depuis la création de ce classement, il y a cinq ans, qu'il arrive en tête et que les étoiles de la promenade des célébrités ne font pas tant briller les yeux des touristes. Des voyageurs qui ont notamment qualifié le site de «sale» et «dangereux», rapporte Stasher.