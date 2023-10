Voici le signe astrologique qui a le plus peur de l'avion

Prendre l’avion n’est vraiment pas une partie de plaisir pour ce signe astrologique. Dès le décollage, il panique.

Beaucoup de personnes ont peur de l’avion, et tout particulièrement celles qui sont nées sous le signe du Capricorne. Dès le décollage, ce natif a en effet beaucoup de mal à garder son calme, selon l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dans la vie, il est du genre à garder les pieds sur terre, au sens figuré et au sens propre. Ce signe, qui appartient à l’élément Terre, «est dans le concret». Et pour être serein, «il a besoin de contrôler. Or quand il est dans les airs, il ne contrôle plus rien».

Dès la moindre turbulence, il va imaginer le pire. Prudent et pragmatique, le Capricorne «ne supporte pas l’idée de mettre sa vie entre les mains d'un inconnu. Cela le fait rapidement paniquer», souligne-t-elle.

un signe casanier

Peu importe la durée du voyage, il ne fermera pas l’œil. De plus, le Capricorne est un être solitaire et casanier. «Ce n’est pas un grand aventurier», note la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Dirigé par Saturne, la planète de la solitude, «il préfère rester chez lui plutôt que d’aller voyager au bout du monde», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Rappelons néanmoins que ces analyses sont des généralités.