Vacances : voici les 5 destinations les plus populaires pour cet hiver 

Le Syndicat des entreprises du Tour Operating vient de dévoiler les tendances voyages de la saison hivernale. Parmi les destinations plébiscitées par les voyageurs, l'île Maurice tire son épingle du jeu.

Où les Français prévoient-ils de partir cet hiver ? Selon les premières analyses du Syndicat des entreprises du Tour Operating (SETO) dévoilées mardi 2 octobre, plusieurs destinations ont les faveurs des voyageurs. Les Français semblent d'ailleurs avoir envie de partir dans les prochains mois. Au 31 août, «les réservations pour la saison d'hiver, qui court du 1er novembre prochain au 30 avril 2024, «se présentent de façon très positive», note dans un communiqué le SETO, qui a dressé le palmarès des destinations les plus populaires en nombre de clients pour la période hivernale. Voici les 5 plus populaires.

Les canaries

Surnommées «Iles de l'éternel printemps», les Canaries attirent pour la saison hivernale (du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024). Avec un climat doux et ensoleillé toute l'année, l'archipel espagnol, qui compte pas moins de sept îles dont Tenerife et Lanzarote et leurs paysages volcaniques ou encore Grande Canarie et Fuerteventura et leurs plages de dunes, connaît d'ailleurs une demande en croissance de plus de 70 % par rapport à l'année dernière.

La République Dominicaine

Longtemps destination la plus plébiscitée, la République Dominicaine, ses plages et ses stations balnéaires arrivent sur la quatrième marche du podium cette année pour la saison hivernale, et ce bien que l'Ile Caribéenne accuse un recul de 22 % du nombre de clients. Une baisse significative notamment liée à l'arrêt des vols Air France et Corsair, note le Syndicat des entreprises du Tour Operating. A noter également, toujours dans les Caraïbes, les Antilles françaises ont la cote. Sixième de ce classement, elles repartent à la hausse avec une croissance de la clientèle de 14,5 %.

Le Maroc

Le Maroc a les faveurs des voyageurs. Au 31 août, une semaine avant le tremblement de terre qui a frappé le pays au sud-ouest de Marrakech, le SEOT enregistrait une hausse du nombre de clients d'un peu plus de 65 % par rapport à l'année dernière. De Casablanca et sa sublime mosquée Hassan II - l'une des plus grande au monde - au désert du Sahara pour un dépaysement garanti, en passant par l'étonnant village bleu de Chefchaouen ou Essaouira, sur le littoral Atlantique, le Maroc a plus d'une corde à son arc.

L'Egypte

La cote de popularité de l'Egypte grimpe en flèche. Avec une croissance du nombre de clients de plus de 192 % par rapport à la saison dernière, le pays des pharaons est la destination phare de l'hiver 2023-2024 et arrive sur la seconde marche du podium des destinations les plus plébiscitées. Après une chute drastique du nombre de touristes ces dernières années, les touristes sont bien de retour pour admirer sa vallée des rois, le temple d'Abou Simbel ou encore ses sublimes pyramides de Gizeh, à 25 km du Caire. Parmi les autres destinations qui se démarquent cette saison, la Thaïlande, arrivée 9e de ce classement, connaît elle aussi un véritable rebond (+112%).

L'Ile Maurice

L'île Maurice arrive en tête. Réputée pour son accueil chaleureux, ses eaux cristallines idéales pour la plongée et ses plages de sable blanc, l'île Maurice figure à la première place de ce classement. Avec seulement 3 heures de décalage horaire avec la France en hiver, la destination connaît d'ailleurs une croissance de 25 % du nombre de clients par rapport à la saison dernière. Un petit paradis sur terre.