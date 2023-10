Voici la plus grande peur de chaque signe astrologique

Certains ont peur de l’échec, d’autres de la solitude, de l’abandon, ou encore des endroits clos. Découvrez les plus grandes craintes de chaque signe astrologique.

Bélier

Selon l’astro love coach Nathalie Marcot, le Bélier est un signe passionné et impulsif qui n’a pas peur de grand-chose. Il angoisse surtout à l’idée d’être dirigé et de se retrouver enfermé. Ce natif a tendance à paniquer rapidement quand il est dans un endroit clos.

Taureau

Matérialiste, le Taureau a toujours peur qu’on lui vole ses affaires. Les tremblements de terre, les inondations, et les incendies sont également une grande source d’angoisse pour ce signe de Terre. Il n’aime pas les imprévus, ni la nouveauté.

Gémeaux

L’une des plus grosses craintes du signe des Gémeaux est de se retrouver seul, face à lui-même. Bavard et sociable, ce signe aime avoir beaucoup de monde autour de lui. Outre la solitude, ce natif indépendant a peur d’être privé de sa liberté de mouvement.

Cancer

Timide et réservé, le Cancer déteste prendre la parole en public. Cette situation peut être effrayante pour ce signe car il a peur d’être jugé. L’autre grande crainte du Cancer est d’être abandonné. Il a besoin d’être rassuré et d’avoir un cocon familial sécurisant.

Lion

Le Lion, quant à lui, craint de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Ce natif ambitieux et dynamique a une peur bleue d’être licencié, mis à l’écart, ignoré, et oublié. Gouverné par le Soleil, ce signe de Feu a besoin de briller et d’être au centre de l’attention.

Vierge

La Vierge est un signe hypocondriaque. Elle a peur des microbes et des insectes. Ainsi, elle peut passer beaucoup de temps à faire le ménage et à tout désinfecter. Par ailleurs, ce signe pragmatique est souvent angoissé quand il a l’impression de se sentir inutile.

balance

La Balance ne sait pas trancher. C’est pourquoi elle appréhende énormément les ultimatums, explique la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple. De plus, ce signe d'Air, qui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour, a toujours peur de déplaire.

Scorpion

Honnête et entier, le Scorpion a peur d’être trahi. Pour lui, la loyauté est extrêmement importante. Et s’il se sent blessé, il ne va pas hésiter à utiliser son venin et à se venger. Cet animal à pinces déteste également perdre le contrôle de la situation.

Sagittaire

Le Sagittaire aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux horizons. Il est donc terrorisé à l’idée de perdre sa liberté, mais aussi sa mobilité. Rester chez lui et ne plus pouvoir partir à l’aventure, c’est inconcevable pour ce signe.

Capricorne

Travailleur, ambitieux et persévérant, le Capricorne a deux grandes peurs : perdre son temps et échouer. Dirigé par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur et aux lois, ce signe de Terre fait tout pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

Verseau

Le Verseau est un être marginal et s’il y a bien une chose qui l’effraie plus que tout, c’est de ressembler à tout le monde et de devoir rentrer dans le moule. Solitaire et excentrique, ce signe ne supporte pas être dirigé, encadré, et contraint.

poissons

Toujours selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, les personnes nées sous le signe des Poissons ont quant à elles particulièrement peur de ne pas être aimées et d’être rejetées. Autre grosse phobie des Poissons : les démarches administratives.