Location Airbnb : ce qui pourrait changer pour les propriétaires

Les avantages fiscaux des propriétaires qui louent leur bien via Airbnb pourraient être revus à la baisse. Dans un amendement voté jeudi 12 octobre, la commission des finances a tranché en ce sens.

Un coup dur pour le porte-monnaie des propriétaires. La commission des finances de l’Assemblée nationale a voté, ce jeudi, en faveur d’un amendement visant à opérer une distinction claire entre les locations meublées traditionnelles et celles saisonnières. Une séparation qui redessinerait les barèmes des avantages fiscaux des propriétaires qui louent via Airbnb notamment et qui réduisent les possibilités de logements pour les locaux.

Actuellement, l’avantage fiscal est fixé de façon identique pour les deux types de locations meublées, soit un abattement fiscal de 50% des revenus engrangés. Si le texte est adopté par le Parlement, les propriétaires des meublés de type tourisme (hors hôtel et gîtes de plus de 3 étoiles), l’abattement fiscal sera réduit à 30% dans une limite de 15.000 euros annuels.

Pour les logements meublés loués de façon traditionnelle, l’avantage sera réduit de 10 points à 40% avec un maximum de revenus touchés de 46.000 euros par an. Au contraire, les députés souhaitent relever le plafond de l’abattement des biens non-meublés, (actuellement à 30%) à 40% dans une limite de 23.000 euros annuels.