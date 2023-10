Voici le signe astrologique le plus rêveur 

Ce signe astrologique est le plus rêveur du Zodiaque. Créatif et romantique, il est souvent perdu dans ses pensées et a une imagination débordante.

Certains signes astrologiques sont particulièrement ancrés dans la réalité, comme le Taureau, tandis que d’autres, au contraire, préfèrent se réfugier dans un monde chimérique. Et c’est tout particulièrement le cas du signe des Poissons.

En effet, selon l’astro love coach Nathalie Marcot, ce natif est «un éternel rêveur». Gouverné par Neptune, qui symbolise notamment le rêve et la perception extra-sensorielle, et par Jupiter, une planète qui amplifie les émotions, ce signe «est souvent perdu dans ses pensées» et aime se réfugier dans sa bulle.

Son côté rêveur le rend un peu tête en l’air et ce signe d’Eau donne parfois l’impression d’être dans la lune, «déconnecté du monde réel». Mais ce trait de caractère le rend aussi très créatif et inspiré.

Les Poissons sont des êtres «qui ont une imagination débordante», affirme la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple. Et il a toutes les qualités requises pour réussir une carrière artistique.

Généralement, il a «un très bon coup de pinceau et un don pour la composition», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.