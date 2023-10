Voici les 10 montres les plus chères au monde

Le secteur de l'horlogerie de luxe atteint parfois des sommes astronomiques. Voici un classement réunissant les 10 montres les plus chères du monde.

Le temps, c’est beaucoup d’argent. Objet parfois de luxe, une montre peut coûter des millions d'euros en fonction de l'horloger ou des pierres précieuses utilisées.

Voici le classement des dix montres les plus chères au monde, se basant sur les données du magazine français Magmontres. Il comporte les plus grands noms de l’horlogerie mondiale, de Patek Philippe à Rolex, en passant par Vacheron Constantin, mais également plusieurs bijoutiers de luxe.

Graff Diamonds Hallucination

Cette pièce de 110 carats de diamants aux couleurs multiples a été présentée au salon de l’horlogerie de la bijouterie de Bâle, en Suisse, en 2014. Elle est proposée au prix de 55 millions de dollars, soit près de 40 millions d’euros.

©Graff Diamonds



Graff Diamonds Fascination

Le diamantaire britannique est également à l’origine d’une autre pièce de luxe, la «Fascination». Cette montre, présentée en 2015 à Bâle, compte près de 190 carats de diamants, pour un prix de vente de près de 40 millions de dollars.

©Graff Diamonds



Patek Philippe The Grandmaster Chime, Référence 6300A-010

Il s’agit d’une des montres les plus chères jamais vendues de l’histoire. La Patek Philippe The Grandmaster Chime, référence 6300A-010, s’est vendue pour 31,2 millions de dollars lors de la vente aux enchères Only Watch 2019.

© 2023 PATEK PHILIPPE SA



Chopard 201 carats

Notamment composée de trois diamants en forme de cœur pour un total de 201 carats, la montre joaillère de Chopard est au prix de vente d’environ 25 millions de dollars.

© 2023 Chopard



Patek Philippe Supercomplication Henry Graves

Une montre de poche bientôt centenaire. Produite en 1933, la Patek Philippe Supercomplication Henry Graves a été vendue par la maison d’enchères Sotheby’s en novembre 2014 pour la somme de 24,3 millions d’euros.

FABRICE COFFRINI / AFP



Jacob & Co Billionnaire

Composée d’or blanc et de 260 carats de diamants, la montre de Jacob & Co a la particularité d’avoir été réalisée en collaboration avec Flavio Briatore, homme d’affaires très connu, notamment dans le monde de la Formule 1. Cette montre à tourbillon est vendue au prix de 18,8 millions d’euros.

© 2023 Jacob & Co



Rolex Daytona «Paul Newman», RéfÉRENCE 6239 (AFP)

Il s’agirait de la Rolex la plus chère du monde. Vendue pour près de 17,8 millions de dollars lors d’une vente aux enchères de la maison Phillips, la Dayton «Paul Newman», référence 6239, est une pièce rare en raison de l’arrêt de sa production, survenue en 1970.

PHILLIPS / AFP



Patek Philippe en acier, réfÉRENCE 1518

Produite en 1943, la Patek Philippe en acier, référence 1518, est vendue à un prix de 11,1 millions de dollars. Une somme élevée qui s’explique par sa rareté.

PHILLIPS / AFP



Patek Philippe Gobbi Milan «Heures Universelles», RefÉRENCE 2523

Une nouvelle montre de l’entreprise d’horlogerie suisse dans le classement. La Gobbi Milan «Heures Universelles», référence 2523, est une montre en or rose avec deux couronnes et produite en 1953. Son prix de vente est de 9 millions de dollars.

© 2023 PATEK PHILIPPE SA



Vacheron Constantin Kallania

Montre réalisée en hommage à la Kallista de Vacheron Constantin, conçue en 1979, la Kallania est une montre en or blanc, dotée de 186 diamants, avec un prix de vente de 7,7 millions de dollars.

© 2023 Vacheron Constantin

Ce classement a été réalisé en prenant en compte tous les types de montres, ainsi que les montres vendues aux enchères ou non.