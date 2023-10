Voici le meilleur bar à cocktails du monde en 2023

Les lauréats de The World’s 50 Best Bars 2023 viennent d’être dévoilés. Cette année, c’est un bar situé à Barcelone qui décroche le titre de meilleur bar à cocktails du monde.

C’est tout simplement le meilleur endroit où aller boire un verre. Le célèbre classement des World’s 50 Best Bars 2023 vient d’être dévoilé lors d’une cérémonie qui se tenait mardi 17 octobre à Singapour. Et c’est un bar situé à Barcelone en Espagne qui se hisse sur la première marche du podium.

Il s’agit du Sips qui a ouvert ses portes il y a presque deux ans. Sa déco verte et rose a séduit le jury qui a relevé qu’en fin de soirée l’ambiance devenait «sombre et sensuelle». Le bar situé au centre en forme d’îlot est un véritable lieu de spectacle. On peut y admirer l’équipe préparer des cocktails «étonnants» d’après The World’s 50 Best Bars 2023.

DR

La présentation des breuvages est particulièrement soignée au Sips. Le cocktail Primordial (un mélange de Scotch de 12 ans, de Porto Ruby et de poire nashi) est présenté dans un moule en métal qui figurent deux mains. Le Daiquiri Heliodora est quant à lui servi via une machine actionnée à la main qui délivre de la glace pilée au pamplemousse.

Ce bar, ouvert par Simone Caporale et Marc Álvarez, risque désormais d’être pris d’assaut, fort de cette nouvelle distinction.

Dans le reste du classement, on peut retenir que New York perd un peu de son influence en matière de cocktails. En effet, seuls trois bars installés dans la Big Apple se trouve dans le classement 2023 contre huit en 2015. Londres en revanche reste la métropole incontournable. Il s’agit de la ville la plus représentée dans le World’s 50 Best Bars 2023.

Pour Paris le bilan est plutôt maigre. Si le Little Red Door occupe la 6e place, il n’y a que deux établissements dans la liste des 50 meilleurs bars du monde.