Halloween : pourquoi aimons-nous avoir peur ?

Petits et grands se préparent à revêtir leur plus beau et terrifiant costume pour célébrer comme il se doit Halloween, et jouer à se faire peur. Mais pour quelles raisons certaines personnes aiment-elles autant se sentir effrayées ?

Certains attendent avec impatience la soirée d’Halloween, pour partir à la chasse aux bonbons, mais aussi pour se faire peur, que ce soit regardant un bon film d’horreur, en se racontant des histoires à la lueur d'une bougie, ou en poussant les portes d’un escape game terrifiant.

Mais pourquoi aimons-nous autant avoir peur ? On a posé la question au Dr Nicolas Neveux, psychiatre à Paris, qui tient le site e-psychiatrie.fr. Et d'après lui, il y a plusieurs explications.

Certaines personnes aiment provoquer la peur, particulièrement le soir du 31 octobre, «parce qu’elles savent que c’est faux et surtout, qu’elles ont le contrôle de la situation», explique-t-il. Par exemple, lorsqu’on regarde un film d’épouvante, «on sait qu’à tout instant on peut éteindre la télévision».

se sentir vivant

On aime avoir peur, «car il y a un cadre contrôlé, précis et défini», souligne le Dr Neveux, auteur du livre «Pratiquer la Thérapie Interpersonnelle (TIP)» (éd.Dunod). «On sait que l’on est pas vraiment en danger, et c’est pour cette raison que la peur devient un plaisir».

De plus, «le fait d’avoir peur permet de se sentir vivant». Cette émotion intense va mettre le corps en alerte et stimuler nos sens. L'hypothalamus, une glande du cerveau, va déclencher le système nerveux autonome et pousser les glandes surrénales à produire plus d'adrénaline et de cortisol.

Autrement dit, la transpiration augmente, tout comme le rythme cardiaque, la respiration s’accélère, et les pupilles se dilatent pour capter plus de lumière. Ces hormones, l'adrénaline et le cortisol, sont là «pour nous aider à mobiliser nos ressources, on se sent donc plein de vie», plus fort, voire euphorique.

montrer notre courage

En sachant que dans le fond il n’y a pas de danger, et que les zombies sont en réalité des comédiens, on va d'autre part «pouvoir transcender cette peur, tenter de la surmonter, et ainsi montrer notre courage et notre vaillance. C’est une manière de se valoriser aux yeux d’autrui et d’augmenter notre propre estime de soi», ajoute l’expert.

Enfin, avoir peur permet tout simplement de se changer les idées, et d’oublier nos angoisses et tracas du quotidien, qui eux, sont bien réels.