Mode : quels manteaux femme adopter cet automne-hiver?

La pluie et le froid sont arrivés. Alors que cette année l'été a joué les prolongations, il est temps de sortir les manteaux. Cet automne-hiver, plusieurs tendances se dessinent. Manteaux longs et vestes en cuir sortent notamment du lot en 2023.

Le manteau long

Follement élégant et idéal pour se protéger du froid, le manteau long a encore la cote cet automne-hiver. Porté ceinturé ou droit, il s'habille d'une large palette de couleurs - rouge, noir, bleu marine, vert - et de motifs variés, des carreaux aux chevrons.

La veste en cuir xl

La veste large en cuir opère son retour dans les collections. Noire ou camel, fourrée ou moumoutée à l'intérieur, elle joue sur tous les tableaux : confort et style.

Le manteau moumouté

La veste moumoutée n'a pas dit son dernier mot. Avec ses bouclettes et son touché doux, cette pièce cocooning par excellence joue les prolongations cette saison et peut même se porter en surveste pour un look country-chic.

Le manteau en fausse fourrure

Le manteau en fausse fourrure est désormais devenu un incontournable. Plutot long ces dernières saisons, il se porte aussi bien dans des versions plus courtes, cet automne-hiver.

La cape a le vent en poupe

La cape a de nouveau la cote. Un temps disparue, elle refait son apparition dans les collections cet automne-hiver, après avoir arpenté les podiums des créateurs un peu plus tôt dans la saison. Avec au choix, des modèles plus ou moins longs.