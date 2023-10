Voici les langues les plus attirantes au monde, selon une étude

La plate-forme Preply a réalisé une étude qui a révélé les quatre langues considérées comme les plus séduisantes.

Quelle est la langue la plus attirante au monde ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre Preply, une plate-forme d’apprentissage de langues en ligne.

Selon l'experte Aleksandra Stevanovic interrogée par la plate-forme à l'origine de l'étude, ce sont les langues chantantes, dont les mots suivent le modèle «une voyelle-une consonne», qui sont considérées comme plus attrayante, en raison d'une sonorité musicale perçue à l'oreille humaine.

À l'inverse, l'oreille humaine est moins séduite par les langues dont les mots comportent des groupes de consonnes empilées, perçues comme moins musicales : «Les langues de ce type, y compris les langues slaves et l’allemand, sont souvent perçues comme moins attrayantes», selon elle.

L’application est parvenue à faire un classement des quatre langues qui font chavirer le plus de cœurs, au sens propre, puisque les résultats ont été établis en fonction du rythme cardiaque des répondants à l’entente de chaque langue.

Le grec

La langue méditerranéenne se retrouve en quatrième position avec une augmentation du rythme cardiaque de 18 %.

Le français

Notre chère langue de Molière entre fièrement dans le podium et occupe la troisième place, elle aussi avec une augmentation du rythme cardiaque de 18 %. L’imaginaire collectif lié au romantisme à la française joue également en faveur de la langue : «Nous avons une image stéréotypée des Français avec leur haute couture, leurs vins fins et leurs sites parisiens romantiques», selon Jo Silverwood, responsable de la traduction et de la localisation chez Meta.

Le portugais

La langue portugaise est la seconde langue la plus séduisante au monde, avec une augmentation de 20% du rythme cardiaque à son écoute.

L’italien

Sans grande surprise, c’est la langue italienne qui s’impose en première place dans cette étude, avec une augmentation de près de 23% du rythme cardiaque.