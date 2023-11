Langue française : à partir de quelle heure peut-on se dire bonsoir ?

Parfois, les mots que l’on utilise au quotidien peuvent être source de confusions. C’est par exemple le cas du mot «bonsoir», cette formule de politesse courante employée en fin de journée pour souhaiter un bon soir à quelqu'un.

La langue française est internationalement connue pour être l’une des langues les plus difficiles à apprendre. Mais c’est aussi cela qui fait son charme. Car le français est riche, de par ses homonymes, ses homophones, ses homographes ou encore ses formules de politesse.

Entre «bois» (du verbe boire) et «bois» (réunion d'arbres couvrant un espace de terrain), «son» (onde) et «son» (adjectif possessif) ou encore «conte» (récit de faits) et «compte» (titre de noblesse), la langue de Molière ne cesse de séduire les non-francophones par ses subtilités. Parfois, certains termes peuvent même créer une confusion au milieu d’une discussion. C’est par exemple le cas des mots «bonjour» et «bonsoir».

Lorsque l’on quitte son travail à 17h et que l’on croise une personne que l’on connaît, on la salue en lui souhaitant un «bonjour». C’est alors que cette connaissance va rétorquer «plutôt bonsoir !» Ce type de conversation peut arriver tous les jours et laisse place à une interrogation finalement légitime : «À partir de quelle heure peut-on se dire bonsoir ?»

Pour trouver la réponse à cette question, il faut d’abord revoir l’étymologie du terme. Dérivé du latin «bonus» (bien en français) et «serius» (plus tard en français), «bonsoir s’écrivait en deux mots. On retrouve cela dans un extrait de Jean de La Fontaine. Cela s’écrivait sans soudure (…) On parle, ici, du 15e siècle. Ce serait alors après cette période qu’il y aurait eu la fameuse soudure», a noté Roxane Joannidès, docteure en sciences du langage, précisément linguiste didacticienne, à CNEWS.

Citant l’Académie française, Roxane Joannidès a expliqué que le mot «bonsoir» sert à «saluer en fin de journée», contrairement au «bonjour», employé «au cours de la journée». «Si l’on va chercher la fin de la journée, cela serait plutôt aux alentours de 18h et jusqu’à minuit», a noté la linguiste, précisant toutefois qu’«il n’y a rien qui est écrit tel quel dans les ouvrages».

Bon après-midi ou bonne après-midi ?

Hormis le «bonjour» et le «bonsoir», une autre formule de politesse est largement utilisée pour saluer quelqu’un. Il s’agit de «bon après-midi». Cette salutation est différente puisqu’elle a longtemps été utilisée sous ses deux formes masculine et féminine.

«Cette formule a été réformée dernièrement en devenant variable. On peut également mettre après-midis, avec un s. C’est la partie de la journée comprise entre le midi et le soir. L’Académie française préfère employer le masculin», a fait savoir Roxane Joannidès.

«On peut l’employer au masculin lorsque l’on considère le temps entre le midi et le soir et au féminin lorsque l’on considère la partie entre le midi et le soir. C’est pour cela que l’on a un peu les deux. Mais il reste plus soutenu d’utiliser le masculin», a-t-elle poursuivi.

Concernant son étymologie, «après-midi» s’écrivait en deux parties. On retrouvait également dans l’ancien français la formule «après midy», avec un «y». Ce mot s’est par la suite transformé en nom avec l’apparition du trait d'union.

À noter qu’avant «après midi», on parlait autrefois d’«avant dîner». Ce dernier est «le premier mot que l’on retrouve dans le dictionnaire historique de Nina Catach (spécialiste de l'histoire de l'orthographe du français décédée en 1997, ndlr). C’était aussi bien la partie du jour qui suivait le repas du midi que celle qui suivait le repas du soir», précise Roxane Joannidès.