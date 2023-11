Ski : voici 5 stations secrètes à découvrir pour cet hiver

En moyenne, 10 millions de touristes viennent profiter chaque année des 320 stations ou sites de ski alpin et nordique que compte l’Hexagone selon France Montagnes. Outre les stations bien connues du grand public, il existe de nombreuses pépites secrètes à découvrir en cet hiver 2023.

Voici cinq stations de charme où profiter de la neige et du ski dans une ambiance familiale et authentique, des Alpes du nord aux Alpes du Sud en passant par l'Isère ou encore les Pyrénées.

Oz-en-oisans, en isère

Moins connue que sa voisine l'Alpe d'Huez, Oz-en-Oisans a tout pour plaire. Située à moins d'une heure de Grenoble, au cœur du massif de l'Oisans, en Isère, elle conjugue authenticité et grand ski. Cette station familiale, au centre piétonnier, implantée à 1350 mètres donne en effet accès à deux domaines, qui permettront de dévaler les pistes à son rythme et selon ses envies.

Adaptée aux débutants et aux skieurs modérés, son domaine d'Oz-Vaujany réserve 75 kilomètres de pistes variées. Pour les amateurs de grands espaces, elle se trouve également aux portes du grand domaine ski Alpe d'Huez et ses 250 km de pistes accessibles facilement en télécabine. L'occasion d'emprunter l'une des plus longues pistes au monde : la Sarenne et ses 16 km de descente.

Arêches-Beaufort, en Savoie

Bien connue des sportifs de haut niveau, puisqu'elle accueille chaque année depuis 1986 la Pierra Menta - grande compétition internationale qui réunit l'élite du ski d'alpinisme - Arêches-Beaufort figure parmi les stations familiales savoyardes résolument authentiques. Située à 20 kilomètres d'Albertville, elle égrène ses 50 kilomètres de pistes sur deux secteurs entre sapins et sommets.

Berceau du ski de randonnée mais aussi site de freeride plébiscité et reconnu, la station propose tout logiquement de s'initier à ces pratiques encadrées par des professionnels.

Piau-Engaly dans les Pyrénées

Plus haute station des Pyrénées, située à 1860 mètres, Piau-Engaly n'en est pas pour autant la plus connue. Bénéficiant d'un décor de haute montagne et d'un enneigement assuré, elle est entourée de parcs nationaux offrant un cadre de glisse exceptionnel. Station sans voiture, située au pied des pistes et dotée d'une architecture intégrée, elle offre plus de 100 hectares de glisse. Et pour encore plus de plaisir grâce au pass Pyrénées 2 vallées, donnant accès à quatre stations (Piau, Saint-Lary, Val Louron, Peyragudes) ce sont 250 km de pistes qui attendent les skieurs.

Saint-Véran dans les Hautes-Alpes

Plus haute commune habitée d’Europe, Saint-Véran, dans le parc naturel du Queyras (Hautes-Alpes), réserve un espace de glisse idéal pour les amateurs de grands espaces. Cette station village conviviale et familiale, également membre des plus beaux villages de France, offre via le domaine Molines / Saint-Véran un peu plus de 35 kilomètres de pistes pour tous les niveaux. Situées entre 1700 et 2830 mètres d’altitude, ce sont 6 pistes vertes, 9 bleues, 12 rouges, 1 noire qui attendent les skieurs. Une offre de ski alpin que vient compléter un espace de ski nordique (21 km) auxquels s’ajoutent des balades en raquettes, notamment à la journée pour profiter de la beauté d’un site préservé, par ailleurs considéré comme l’un des plus beaux espaces astronomiques d’Europe.

La chapelle-d'Abondance et les portes du soleil

Une station village aux portes de l'un des plus grands domaines skiables, c'est ce que réserve La Chapelle-d'Abondance. Situé en Haute-Savoie et figurant parmi les douze stations donnant accès au domaine des Portes du soleil et ses 600 kilomètres de pistes, ce village, avec ses grandes fermes en bois typiques, cultive son charme authentique tout en offrant une véritable expérience de grand ski.

Une commune située dans la vallée d'Abondance, labélisée Pays d'art et d'histoire depuis 2003, berceau notamment de deux fromages bien connus, l'abondance évidemment, mais aussi le vacherin.