Goncourt : Drouant propose de déguster le menu réservé au jury du célèbre prix littéraire

Alors que le prix Goncourt a été remis ce mardi 7 novembre à Jean-Baptiste Andrea pour son roman «Veiller sur elle», l’emblématique menu gastronomique spécialement créé par l’historique restaurant Drouant, pour les membres du jury, sera proposé dès mercredi 8 novembre et pour cinq semaines.

Littérature et gastronomie ont rendez-vous. A partir du mercredi 8 novembre, le menu imaginé par le mythique restaurant Drouant à l'occasion du Prix Goncourt sera proposé aux clients du prestigieux établissement, qui accueille chaque année la remise du plus célèbre des prix littéraires depuis 1914, onze ans après la création du Goncourt en 1903.

Exclusivement réservé aux membres du jury jusqu'au jour de l'attribution du Goncourt, ce menu en six plats sera servi jusqu'au 15 décembre. Il réservera un voyage culinaire truffé de références littéraires et d'hommage aux auteurs récompensés, comme à la maison Drouant.

Colette, Cocteau et Joris‑Karl Huysmans célébrés

A la table, se succèderont ainsi des mets portant tous le nom d'un illustre personnage. A commencer par les huîtres Charles Drouant, en hommage au fondateur des lieux, figurant parmi les premiers restaurateurs parisiens à proposer des huîtres directement en provenance de Bretagne.

Suivront un «Homard Colette», clin d'œil à la romancière grande amatrice de fruits de mer et habituée de la maison, un «Turbot Cocteau» servi dans une nage de fruits de mer, en référence au «ciel de la mer», appellation qu'avait choisi Jean Cocteau pour désigner le plafond de Drouant, ou encore du «Chevreuil Huysmans», assorti d'accompagnements et d'une sauce noirs en hommage au « repas tout noir qu’évoque Joris‑Karl Huysmans dans son roman "A rebours" », précise la maison dans un communiqué.

En dessert, c'est le lauréat du Prix Goncourt Bernard Clavel, récompensé en 1968 pour son livre «Les Fruits de l'hiver», qui sera célébré à travers un sorbet mirabelle absinthe et chantilly au vin jaune. Pour s'offrir cette plongée littéraire et gustative, les gastronomes devront réserver leur menu 72h à l'avance. Ils pourront choisir ce menu en six ou en trois plats. Le prix du menu s'élève quant à lui à 190 euros.

Pour mémoire, outre l'incontournable attribution du prix Goncourt, Drouant accueille chaque premier mardi du mois les dix académiciens du Goncourt, qui viennent s'y entretenir de l'actualité littéraire.