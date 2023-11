Régime low carb : voici 5 aliments pauvres en glucides à privilégier

Le régime low carb repose sur une restriction des glucides. Autrement dit, on limite sa consommation de sucres et de féculents, et on mise sur les légumes, les protéines, et les aliments pauvres en glucides, car le corps en a quand même besoin. Voici ceux à mettre dans votre assiette.

L’avocat

L’avocat a une forte teneur en lipides, communément appelés «graisses». Toutefois, ce fruit à la chair douce et onctueuse contient une faible quantité de glucides. Il est également source de fibres alimentaires, améliorant ainsi le fonctionnement digestif.

Les œufs

Dans le cadre de ce régime, vous pouvez opter pour les œufs. En moyenne, deux œufs de gros calibre contiennent un peu moins de 2 g de glucides. En plus, cet aliment permet de se sentir rapidement rassasié et ses protéines apportent de l’énergie sur la durée.

Le blanc de poulet

Sur la liste des aliments à privilégier, on retrouve également le blanc de poulet. Source de protéines, ce morceau de viande n’est pas très calorique (environ 100 Kcal pour 100 g) car il est non seulement pauvre en lipides (1,5 g), mais aussi en glucides (1,3 g).

les légumes-feuilles

Les légumes-feuilles, comme la laitue, la rhubarbe et les épinards, sont pauvres en glucides et riches en vitamines et en minéraux. Vous pouvez aussi manger sans restriction des crucifères tels que le chou-fleur, les choux de Bruxelles et les brocolis.

les champignons

Morilles, cèpes, girolles… Très pauvres en lipides et en glucides, les champignons sont de fait très peu caloriques. Il n’y a donc aucune raison de s’en priver. De plus, les champignons ont un pourcentage élevé de protéines, favorisant ainsi le sentiment de satiété.