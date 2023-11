Voici le signe astrologique qui aime le plus Noël 

Les grandes tablées, les marchés de Noël, les retrouvailles en famille, l’échange des cadeaux au coin du feu... Contrairement au Verseau, ce signe astrologique adore les fêtes de fin d’année.

Noël est de loin sa fête préférée. S’il y a bien un signe qui attend le 25 décembre avec une grande impatience, c’est le Cancer, affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dirigé par la Lune, astre qui «symbolise la mère et la fonction maternelle», ce natif est très attaché aux traditions, à sa famille et à ses racines. Pour s'épanouir, il a besoin d'être entouré de ses proches. Et Noël est la fête familiale par excellence.

Émotif et nostalgique, le Cancer prend autant de plaisir à ouvrir ses cadeaux que lorsqu'il était petit. Pour lui, Noël est l’occasion de «parler du passé, de partager des souvenirs, et se remémorer son enfance», des sujets qui lui tiennent très à cœur, note l’astro love coach, qui anime une chaîne Youtube.

le signe des poissons et de la balance aussi

Le signe des Poissons est lui aussi très attaché à cette fête. Dévoué et intuitif, «il aime faire plaisir aux autres, emballer les présents, mais aussi fabriquer ses propres cadeaux». Ce signe d’Eau a en effet un côté très créatif. Pour la décoration de la table, vous pouvez compter sur lui. Comme son congénère à pinces, il est également «nostalgique de son enfance».

Enfin, le podium est complété par la Balance, selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Ce signe d’Air «aime recevoir ses amis et sa famille». Le 24 et le 25 décembre, ce signe est du genre à mettre les petits plats dans les grands.

Gouvernée par Vénus, la planète de l’amour, la Balance est très serviable et «aime énormément chouchouter son entourage avec de belles attentions et des bons plats». Cependant, lors du réveillon de Noël, la Balance, qui a besoin d’harmonie, «redoute beaucoup les tensions et les disputes».