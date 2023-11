Noël 2023 : les plus beaux coffrets d'alcools et spiritueux à offrir ou à se faire offrir en cadeau

Des nectars de qualité pour les amateurs. Comme chaque année, les alcooliers proposent de très beaux coffrets pour les fêtes. Voici notre sélection, à apprécier et à consommer avec modération.

Bourbon Legendary Duke

Le légendaire acteur John Wayne, passionné de belles bouteilles, a donné son nom à un bourbon. Créée par son fils Ethan en collaboration avec le maître assembleur Chris Radomski, cette petite production est vieillie cinq ans cinq ans en fûts de chêne. Elle peut alors se déguster sec, en solitaire comme un cow-boy, mais aussi entre amis, autour d'un beau feu de camp en pleine nature.

Bourbon Legendary Duke, 98 € chez Spirit-brothers.com

Rhum Flor de Cana

Un grand rhum, réalisé en collaboration par la marque Flor de Cana et Le Bar 1802 de l’Hôtel Monte Cristo à Paris. Ce nectar a été élevé dans des fûts de bourbon pendant 19 ans, au fin fond du Nicaragua. Mise en bouteille sur ce terroir volcanique et tropical, la cuvée affiche un solide 53% d’alcool. Attention, l'offre sera limitée à 706 bouteilles au total, dont 60 seront seulement disponibles au Bar Le 1802, dans le 5e arrondissement de Paris.

Rhum Flor de Cana édition limitée avec le bar Le 1802, 250 €

Vodka Grey Goose

Pour les fêtes 2023, la vodka 100% produite en France Grey Goose révèle une nouvelle édition limitée exclusive. Elle consiste en un habillage élégant de la bouteille, qui reprend les col tricolore de la tenue des meilleurs ouvriers de France, un détail qui rappelle les liens forts unissant la marque et le monde de la gastronomie.

Vodka Grey Goose édition limitée, 36,90 €

WHisky chivas XV édition limitée par dolly Cohen

Chivas Regal confie une nouvelle fois son 15 ans d'âge à un artiste. La joaillière française Dolly Cohen rhabille avec élégance la bouteille avec un coffret signé censé symboliser la modernité du blend écossais. Vieilli en fûts de cognac, ce whisky se distingue par une note gourmande et puissante. Bon à savoir : 300 bouteilles de l'édition spéciale seront mises en vente dans un pop-up store qui ouvrira début décembre dans le centre de la capitale.

Whisky Chivas XV édition limitée by Dolly Cohen, 150 €

rhum don papa masskara en édition limitée

Le rhum Don Papa philippin propose une édition limitée de sa variété Masskara pour la fin 2023. Le coffret et la bouteille ont été confiés aux street artists Onie Jackson et Guillaume Garrié, tous deux lauréats du concours d'art contemporain organisé par la marque en 2019. Dans le flacon, la recette Don Papa fait toujours mouche. Après un vieillissement en fût de chêne, le Masskara a infusé avec du vin de citron Calamansi et du piment sauvage. Un assemblage plein de surprises, jusqu'à la note finale.

Rhum Don Papa Masskara, édition limitée, 35 €

Whisky Benromach

Benromach est l’une des plus petites distilleries d’Écosse, située dans le Speyside. Produisant plusieurs variétés, elle propose notamment un Kiln Dried Oak vieilli en fût de chêne, qui a séché 24 mois à l’air libre puis à la fumée dans un «kiln», un four artisanal. Biscuit malté, citron, pomme, notes fumées… les arômes sont variés et révèlent une belle profondeur.

Whisky Benromach, 79,50 € dans les boutiques La maison du Whisky

Gin Bombay Sapphire édition Maggie Enterrios

Le gin Bombay Sapphire, qui a l'habitude de faire appel à des artistes pour revisiter ses bouteilles, a confié cette année son destin à l'illustratrice californienne Maggie Enterrios. Cette dernière en a tiré une édition limitée tout en créativité, qui sublime ce gin britannique à base d'une dizaine de plantes différentes (genièvre, coriandre, citron, réglisse…).

Gin Bombay Sapphire, édition Maggie Enterrios, 26,50 €

Whisky Aberfeldy

Pour cette fin d'année, Aberfeldy propose un très bel écrin aux notes dorées, qui célèbre avec élégance les 125 ans de la dsistillerie écossaise et la légende qui entoure la marque. En effet, Aberfeldy puise son eau à la source Pitilie Burn, un cours d'eau qui serait riche en efragments d’or. Au-delà de l'anecdote, ce single malt de 12 ans d’âge est un choix avisé pour l'amateur, avec des notes de miel, d’agrumes, ainsi que des touches vanillées et caramélisées finissant sur une note fumée.

Whisky Aberfeldy, 44,90 €

Whisky The Balvenie Caribbean cask

Distillerie installée dans les highlands écossais, The Balvenie dévoile un coffret de whisky au nom intriguant pour cette fin d'année, baptisée Caribbean Cask. Ce 14 ans d’âge est tout d'abord vieilli en fûts de chêne traditionnels avant d’être affiné pendant quatre à six mois dans des fûts ayant d’abord contenu du rhum des Antilles. Arôme de toffee, accents fruités, notes de miel… le plaisir de la découverte est au rendez-vous.

Whisky The Balvenie Caribbean Cask, 95 €