Ski : la meilleure station au monde en 2023 est de nouveau française 

Une station de sports d'hiver française reprend son titre de meilleure station au monde et détrône Verbier en Suisse, lauréate ces deux dernières années. C’est la huitième fois qu'elle décroche cette distinction.

Val Thorens ramène la coupe à la maison. Le site savoyard a été élu, en début de semaine, meilleure station au monde en 2023, à l’occasion des World Ski Awards, qui récompensent chaque année les acteurs – stations, hôtels, agences – liés aux sports d’hiver, grâce aux votes des internautes du monde entier. Un titre qu’elle avait perdu en 2021 et 2022, au profit de la station suisse de Verbier.

Depuis la création des World Ski Awards en 2013, Val Thorens, plus haute station d’Europe, a décroché ce prestigieux prix sept fois et accroche à nouveau ce titre à son palmarès. Seules les stations de Verbier en Suisse, ces deux dernières années, et de Kitzbühel en Autriche, primée en 2015, lui ont fait de la «concurrence».

Val Thorens couronnée "Meilleure Station de Ski du Monde" pour la 8ème fois aux #WorldSkiAwards ! Merci à tous pour votre soutien. Continuons de briller ensemble ! #LiveUnited #BestSkiResort pic.twitter.com/NSqdtJYLK5 — Val Thorens (@Val_Tho) November 13, 2023

«Ce prix représente le fruit du travail de tous les acteurs de la station (…). Cette récompense est pour nous une grande fierté et je tiens à remercier tous nos clients venus du monde entier pour leur soutien sans faille et leur fidélité», a déclaré dans une communiqué Vincent Lalanne, Directeur de l’office de tourisme de Val Thorens.

Une préouverture des pistes ce samedi

Une récompense qui intervient à quelques jours du lancement de la saison. La station ouvrira une partie de son domaine dès ce samedi 18 novembre, avant son ouverture officielle à partir du 25 novembre.

Inaugurée il y a 50 ans, la station savoyarde est intégrée au domaine des 3 Vallées, plus grand domaine skiable relié au monde et réserve pas moins de 600 km de pistes aux amateurs de ski.