Noël 2023 : les meilleurs whiskies et bourbons à offrir ou à se faire offrir

Le whisky le confirme année après année. Il est toujours l'un des alcools les plus plébiscités pour les fêtes. Voici notre sélection, venue d'Ecosse ou d'ailleurs, à apprécier et à consommer avec modération.

Whisky BRUICHLADdICH

«The Classic Laddie» de la distillerie écossaise Bruichladdich est une valeur sûre, qui débarque dans un packaging des plus éclatants. Floral et élégant, ce single malt est vieilli en fûts de chêne américain de haute qualité. Les clients les plus curieux seront récompensés, car en reportant le code présent derrière la bouteille sur le site internet de la marque, il sera possible de trouver le type de fût et la provenance de l’orge utilisée pour chaque bouteille. Un détail qui ravira les amateurs.

Whisky Bruichladdich «The Classic Laddie», 59,90 €

Whisky Glenfiddich Grand cru

Voici un single Malt écossais de très haute tenue, avec un petit parfum de France. En effet, le Glenfiddich Grand cru est un whisky vieilli 23 ans dans d'anciens fûts de bourbon et de sherry oloroso, avant une étape clé. L'assemblage passe alors 4 à 6 mois dans des fûts de chêne ayant contenu des vins français effervescents d’exception, achetés dans la région champenoise. C'est cette finition très spéciale qui va apporter à cette variété ses arômes de chêne, de tanin et une finesse des plus remarquables. Le raffinement à l'état pur.

Whisky Glenfiddich Grand cru, 320 €

Whisky Benromach

Benromach est l’une des plus petites distilleries d’Écosse, située dans le Speyside. Produisant plusieurs variétés, elle propose notamment un Kiln Dried Oak vieilli en fût de chêne, qui a séché 24 mois à l’air libre puis à la fumée dans un «kiln», un four artisanal. Biscuit malté, citron, pomme, notes fumées… les arômes sont variés et révèlent une belle profondeur.

Whisky Benromach, 79,50 € dans les boutiques La maison du Whisky

Whisky Arlett finition fût de Rhum Barbade

La distillerie française Tessendier enrichit sa gamme avec une belle nouveauté. Il s'agit d'un single malt affiné pendant 6 mois dans des fûts de rhum de la Barbade, la célèbre île des Caraïbes. Distillé en alambic traditionnel avec de l'orge française, ce nectar a vieilli 3 ans en fûts de chêne américain et de bourbon first fill, pour une finale puissante et pleine de gourmandise.

Whisky Arlett Finition Rhum de Barbade, 51 €

Bourbon Legendary Duke

Le légendaire acteur John Wayne, passionné de belles bouteilles, a donné son nom à un bourbon. Créée par son fils Ethan en collaboration avec le maître assembleur Chris Radomski, cette petite production est vieillie cinq ans cinq ans en fûts de chêne. Elle peut alors se déguster sec, en solitaire comme un cow-boy, mais aussi entre amis, autour d'un beau feu de camp, en pleine nature.

Bourbon Legendary Duke, 98 € chez Spirit-brothers.com

Coffret Whisky Shinobu Blended

Il serait dommage de se priver d'un whisky japonais dans cette sélection, car le pays du soleil-levant s'y connaît en la matière. Ce coffret Shinobu Blended, livré avec deux verres, est un pur malt fait main par son distillateur, Ken Usami, distillé dans la région de Niigata, à 300 km au nord de Tokyo.

Coffret Whisky Shinobu Blended, 62 €

Whisky Chivas XV édition limitée par dolly Cohen

Chivas Regal confie une nouvelle fois son 15 ans d'âge à un artiste. La joaillière française Dolly Cohen rhabille avec élégance la bouteille avec un coffret signé censé symboliser la modernité du blend écossais. Vieilli en fûts de cognac, ce whisky se distingue par une note gourmande et puissante. Bon à savoir : 300 bouteilles de l'édition spéciale seront mises en vente dans un pop-up store qui ouvrira début décembre dans le centre de la capitale.

Whisky Chivas XV édition limitée by Dolly Cohen, 150 €

Whisky Aberfeldy

Pour cette fin d'année, Aberfeldy propose un très bel écrin aux notes dorées, qui célèbre avec élégance les 125 ans de la dsistillerie écossaise et la légende qui entoure la marque. En effet, Aberfeldy puise son eau à la source Pitilie Burn, un cours d'eau qui serait riche en efragments d’or. Au-delà de l'anecdote, ce single malt de 12 ans d’âge est un choix avisé pour l'amateur, avec des notes de miel, d’agrumes, ainsi que des touches vanillées et caramélisées finissant sur une note fumée.

Whisky Aberfeldy, 44,90 €

Whisky The Balvenie Caribbean cask

Distillerie installée dans les highlands écossais, The Balvenie dévoile un coffret de whisky au nom intriguant pour cette fin d'année, baptisée Caribbean Cask. Ce 14 ans d’âge est tout d'abord vieilli en fûts de chêne traditionnels avant d’être affiné pendant 4 à 6 mois dans des fûts ayant d’abord contenu du rhum des Antilles. Arôme de toffee, accents fruités, notes de miel… le plaisir de la découverte est au rendez-vous.

Whisky The Balvenie Caribbean Cask, 95 €

Whisky TALISKER wilder seas

La distillerie Talisker est la plus ancienne de l’île de Skye, en Écosse. Fortement influencée par la présence de la mer, elle s'est spécialisée dans la création de Single Malt tourbés et iodés. Pour aller encore plus loin, elle a imaginé cette édition Wilder Seas, aux notes évidemment marines, mise à l'abri dans une bouteille à base de verre recyclé. A apprécier sec ou agrémenté d’un trait d’eau, c'est un whisky idéal pour accompagner un saumon fumé ou du… chocolat noir.

Whisky Talisker Wilder seas, 90 €

Whisky PORT Charlotte PMC : 01

Un whisky de caractère pour les amateurs de nectar fortement tourbé (arôme très fumé). Vieilli dans des fûts de chênes de Pomerol et influencé par la salinité maritime de l’île d’Islay, le Port Charlotte PMC : 01 réunit en son sein deux profils aromatiques très différents qui font tout son caractère et ne plairont pas à tous les palais.

Whisky Port Charlotte PMC01, 129 €