Voici le signe astrologique qui change le plus d’humeur

Sensibles et susceptibles, les natifs du Cancer sont connus pour leur humeur changeante. D’une minute à l’autre, ce signe d’Eau peut passer du rire aux larmes.

En effet, comme le confirme l’astrocoach Nathalie Marcot, «le Cancer est le signe le plus lunatique». Et pour cause, il est dirigé par la Lune, «l’astre qui gère les humeurs», et il est associé à l’Eau, «l’élément de la sensibilité et de la réceptivité».

Les personnes nées sous ce signe «sont très perméables aux émotions et peuvent rapidement être contrariées». Signe le plus susceptible du Zodiaque, le Cancer prend tout très à cœur et la moindre remarque risque en effet de le froisser.

suivi par les gémeaux

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les Gémeaux, poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Imprévisible et double, ce signe d’Air peut avoir «un comportement très changeant au fil de la journée».

D’une part car «c’est un signe de fin de saison, donc mutable», et d’autre part parce qu’«il est lié à Mercure, la planète du mouvement», ajoute Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, précisant toutefois que ce ne sont que des généralités.

Pour rappel, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral, afin d’avoir une analyse précise et complète.