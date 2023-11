Voici les 5 alcools les plus forts au monde

Si la plupart des spiritueux contiennent environ 40% d’alcool, certains atteignent toutefois plus du double. Mais quelle est la liqueur la plus alcoolisée ?

Un alcool n’est jamais pur à 100% car il reste toujours mélangé à au moins 4% d’eau. En general, les spiritueux contiennent autour de 40% d’alcool, mais certains d’entre eux dépassent très largement cette quantité, atteignant même les 96%.

Jack Daniel’s Small Batch (70%)

Cette édition limitée de whisky uniquement en vente dans la boutique de la fameuse boutique du Tennessee contient 70% d’alcool. Mais son histoire est surprenante. Tandis que tous les fûts étaient stockés dans l’attente de l’élaboration du Single Barrel, 55 d’entre eux ont été victimes d’une évaporation trop importante, entraînant une concentration d’alcool bien au-dessus de celle initialement prévue par Jack Daniel’s.

Bacardi 151 (75,7%)

Jusqu’en 2016, cette cuvée de rhum de la marque Bacardi présente un taux d’alcool de 75,7%. Sur son site internet, la marque avait estimé qu’il était préférable pour tous de «laisser le 151 s’éclipser dans la nuit et se transformer en créature de légende».

Strane Ultra Uncut (82%)

Cette édition de gin de la maison suédoise contient 82% d’alcool, soit plus du double du pourcentage habituel. Il est recommandé de le servir rafraîchi, accompagné d’un verre d’eau à côté. Afin de le rendre agréable en bouche, la concentration en plantes et épices a été renforcée.

Cocoroco (96%)

Fabriquée à partir de canne à sucre, cette boisson est considérée comme la plus forte jamais proposée, et culmine à 96% d’alcool, soit le maximum possible pour une boisson alcoolisée. Ce breuvage est surtout utilisé pour soigner les plaies superficielles.

Spirytus Vodka (96%)

La vodka de marque polonaise est ex æquo avec son prédécesseur et titre également à 96%. Le breuvage n’est généralement pas consommé seul et sert notamment à préparer ses propres macérations de fruits. Celles-ci la ramènent à un pourcentage plus raisonnable, en raison de la dilution avec l’eau contenue dans les fruits.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.