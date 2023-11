Noël 2023 : voici les meilleurs jouets à offrir cette année

La période est cruciale pour les fabricants de jouets. Comme chaque année, les nouveautés déferlent et les listes des enfants s'allongent. Voici notre sélection des plus belles réussites du moment.

furby

Hasbro

Star des cours de récrés il y a trois décennies, Furby revient dans une version modernisée et remporte un grand succès. Evidemment, le petit monstre poilu a évolué pour devenir plus interactif. En lui disant, «Hé Furby ! », les enfants peuvent l'activer et lui proposer des activités à l'aide de cinq commandes vocales. Il y a au total 600 phrases, blagues et surprises à découvrir, soit largement de quoi passer de bons moments en sa compagnie.

Furby, Hasbro, 69,99 €

Robot Blast de Silverlit

Silverlit

Il arrive du futur. Blast est un robot télécommandé surpuissant prêt à tout affronter. Capable de lancer trois flèches à l'aide de son bras bionique, il est également capable de 20 actions programmables, ce qui en fait le compagnon idéal des enfants de science fiction. Son, lumière, mouvements… il sort le grand jeu et se révèle même capable de danser.

Robot Blast, Silverlit, 44,99 €

MAGNUM et sa Ferrari 308 GTS Playmobil

Playmobil

Un cabriolet rouge, une chemise hawaïenne, une moustache… Vous avez bien sûr reconnu Magnum, le détective star de la série des années 1980. Et le voici désormais adapté par Playmobil dans sa gamme dédiée aux kidultes. Dans la boîte, on trouve évidemment le véhicule iconique, avec ses fameux phares escamotables, ainsi que quatre personnages emblématiques : la star Thomas Magnum, bien sûr, mais aussi Higgins, Rick et Terry.

Magnum et sa Ferrari 308 GTS, Playmobil, 71,99 €

bitzee de Spin master

Spin Master

Version 2023 des Tamagotchi, Bitzee a la cote auprès des enfants. Véritable animal de compagnie digital, les petits devront prendre soin de lui pour le voir grandir. Toujours prête à jouer et à danser, cette petite bête numérique répond en prime aux gestes des enfants pour une vraie interaction. Sacré jouet de l'année au grand Prix du jouet 2023, Bitzee figure d'ailleurs en tête des meilleures ventes. Mieux vaut ne pas tarder pour être certain de le glisser au pied du sapin.

Bitzee - Mon animal interactif, Spin Master, 38,99 € sur JouéClub

Circuit à billes space magnetic mission de vtech

VTech

Un circuit Marble rush plein de surprises pour stimuler la créativité. Avec ses 120 pièces et 10 billes dont 5 métalliques, il y a de quoi créer un parcours dingue. Un lanceur orbital permet d'envoyer les petites billes jusqu’au sommet du circuit pour lancer la course. Passages secrets, aiguillages… les surprises sont nombreuses et il est important de noter que les coffrets Marble Rush sont compatibles avec les autres coffrets de la collection, pour voir encore plus grand.

Circuit à billes Space magnetic mission, Vtech, dès 4 ans, 65 €

le Château du roi Magnifico en Lego

Le splendide château du roi Magnifico existe en Lego. On peut voir l'élégant bâtiment dans le tout dernier film d'animation Disney, Wish : Asha et la bonne étoile, qui sort fin novembre. Il comporte quatre étages, possède une cuisine, un comptoir à pâtisseries et même un laboratoire secret. Quant au toit en forme de pyramide, il est amovible, ce qui permet d'accéder à la pièce située juste en dessous.

Château du roi Magnifico du film Wish, Lego Disney, 94,99€

Robot transformers collector grimlock

C'est sans doute LE jouet hors catégorie qui prendra le plus de place sous le sapin mais aussi ravira sans doute plus les collectionneurs fortunés et les fans de robotiques. Du haut de ses 40 cm, le robot Transformers Grimlock de Robosen et Hasbro est vendu au prix de 1.599 euros. Mais l'objet est aussi un robot high-tech ultra-perfectionné. Grimlock, le roi des Dinobots se transforme en androïde surarmé et en T-Rex mécanique.

Il est surtout entièrement programmable pour apprendre le code informatique. Un «jouet» collector qui aurait fait rêvé chaque enfant dans les années 1980 et qui devrait émouvoir adultes et enfants des années 2020. Du jamais vu.

Robot collector Transformers Grimlock, de Robosen et Hasbro, disponible en précommande sur Hasbro Pulse et Robosen, 1.599 €

Skyjo de Magilano

Magilano

Le jeu de cartes qui cartonne. Né en Allemagne, Skyjo est l'allié idéal des parties de cartes enflammées en famille. L'objectif, cumuler le moins de points possible en échangeant intelligemment ses cartes. Accessible dès 8 ans, lui aussi caracole tout en haut de vente et peut se jouer à deux et jusqu'à huit personnes.

Skyjo, Magilano, en vente chez JouéClub, 15,99 €.

La conteuse Max l'école des loisirs

Ecole des loisirs

La première conteuse de L'Ecole des loisirs. Lancée cet automne par la célèbre maison d'édition jeunesse, la conteuse Max a tout pour plaire aux enfants comme aux parents. Portative, facile d'utilisation pour les petits et dotée de 10H d'autonomie, elle promet des heures d'histoires à écouter. Plus de 4H de récits et quizz sont déjà préchargées, sans compter que les parents peuvent, à tout moment, piocher dans le catalogue de L'Ecole des loisirs, entre classique de la littérature et auteurs contemporains, pour acheter de nouvelles aventures audio. Au total, la conteuse Max peut stocker jusqu'à 50 h de récit. De quoi, stimuler l'imagination des enfants.

Conteuse Max Ecole des loisirs, 59,90 €

Patagom de Graine creative

Graine Creative

Les loisirs créatifs sont toujours plébiscités à Noël. Et cette année, le nouveau coffret Patagom de Graine Creative a été récompensé par les enfants eux-mêmes à l'occasion des étoiles du Jouets. Lauréat dans la catégorie Mon Atelier d'artiste, il permettra de fabriquer six gommes phosphorescentes sur le thème de la sorcellerie, à partir de pâte à modeler que les parents devront ensuite passer au four. Il ne reste enfin plus qu'à les accrocher à un crayon papier pour un effet waouh. Un concept astucieux qui en 2019, avait déjà raflé le prix de l'innovation à l'occasion du salon Creativeworld.

Patagom, Graine Creative, 19,95 € sur Rougier&Plé

Bermuda pirates d'Asmodee

Asmodee

Elu Grand prix du jouet 2023 dans la catégorie jeu de plateau, Bermuda Pirates met au défi les marins en herbe. L'objectif : aller s'emparer d'au moins quatre trésors tout en évitant les tourbillons placés aléatoirement sous le plateau en début de partie. Pour mener à bien leur quête, ils devront faire preuve de mémoire et de dextérité. Accessible dès 7 ans, il se joue de deux à quatre personnes.

Bermuda Pirates, Asmodee, 25,99 € sur King Jouet